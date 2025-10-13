¡ÚÂç³ØÌîµå¡ÛÅìÇÀÂçËÌ³¤Æ»¤¬ÌÀ¼£¿ÀµÜÂç²ñ£±ÈÖ¾è¤ê¡¡¥×¥íÃíÌÜ±¦ÏÓ¡¦¿ÀµÜÎ½²ð¤¬¹¥Åê¤·£²Ç¯¤Ö¤êÀÚÉä³ÍÆÀ
¢¡ÌÀ¼£¿ÀµÜÂç²ñËÌ³¤Æ»ÃÏ¶èÂåÉ½·èÄêÀï¡¡¢¦£²ÀïÌÜ¡¡ÅìÇÀÂçËÌ³¤Æ»£³¡½£±»¥ËÚÂç¡Ê£±£³Æü¡¦»¥ËÚ±ß»³¡Ë
¡¡£²ÀïÌÜ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£ËÌ³¤Æ»³ØÀ¸Ï¢ÌÁÂåÉ½¤ÎÅìÇÀÂçËÌ³¤Æ»¤¬£³¡½£±¤Ç»¥ËÚ³ØÀ¸ÌîµåÏ¢ÌÁÂåÉ½¤Î»¥ËÚÂç¤ò²¼¤·¡¢Ï¢¾¡¤Ç£²Ç¯¤Ö¤ê£¶ÅÙÌÜ¤ÎÌÀ¼£¿ÀµÜÂç²ñ¡Ê£±£±·î£±£´Æü³«Ëë¡Ë½Ð¾ì¤ò·è¤á¤¿¡£
¡¡£±²ó¤ËÁê¼ê¤Î¼ººö¤Ç£²ÅÀ¤òÀèÀ©¤¹¤ë¤È¡¢£³²ó¤Ë¤âÌîÁª¤Ç£±ÅÀ¤òÄÉ²Ã¤·¤¿¡£Åê¤²¤Æ¤Ï¥×¥í»ÖË¾ÆÏ¤òÄó½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë±¦ÏÓ¡¦¿ÀµÜÎ½²ð¡Ê£´Ç¯¡á¶ÍÀ¸Âè°ì¡Ë¤¬£·²ó£±£±Ã¥»°¿¶£±¼ºÅÀ¤È¹¥Åê¡££±£²Æü¤ÎÂè£±Àï¤ËÂ³¤Ï¢Åê¤È¤Ê¤Ã¤¿º´Æ£Î¿¡Ê£±Ç¯¡áÈ¬¸Í³Ø±¡¸÷À±¡Ë¤¬£¸²ó¤«¤é£²¥¤¥Ë¥ó¥°¤òÌµ¼ºÅÀ¤ËÍÞ¤¨¡¢¥ê¡¼¥É¤ò¼é¤êÀÚ¤Ã¤¿¡£
¡¡ÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»ÃêÁª²ñ¤Ï£±£¸Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£