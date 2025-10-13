株式会社エイトが運営をする「ドッグフードの神様」はこのほど、全国の犬の飼い主398人を対象に行った「愛犬の避妊手術」アンケート結果を公開した。



【調査結果】手術を決断した理由に飼い主の愛も感じます

「あなたの愛犬は、避妊手術を行っていますか？」では82％ (135人)が「行った」と回答。避妊手術を行った時期については「1～2歳」が28％ (38人)、「7～11ヶ月」が26％ (35人)、「0～6ヶ月」が23％ (30人)と1歳前後での実施が主流であることが分かった。このことから、初めてのヒート（生理）を迎える前、もしくは1～2回経験した後に手術を受けているとみられる。



「愛犬の避妊手術を決めたのは、主に誰／何の影響でしたか？」と聞いたところ、「自分」（69票）、「自分以外の家族メンバー」（65票）が圧倒的。「愛犬の避妊手術を決めた理由」に関しては「病気予防（乳腺腫瘍・子宮蓄膿症など）のため」（35票）がトップで、次いで29票で「望まない繁殖を防ぐため」、「ヒート（生理）にまつわるストレスやトラブルを避けるため」が並んだ。



また、避妊手術をめぐっては「人間の判断で子どもを持てなくしたことへの迷い」や「本当にこれでよかったのか」という葛藤を抱えながらも、多くは「健康や安全を守るための決断だった」と前向きにとらえているようだった。



（よろず～ニュース調査班）