“スキンケア番長”大橋和也、こだわりが強すぎる美容法を明かす「家にお水が3種類」
なにわ男子・大橋和也（28）が13日、都内で行われたグローバルスキンケアブランド『Anua』新CM発表会に登壇。“うるつや肌”をつくる三大要素を明かした。
【写真】さわやかな笑顔！こだわりの美容法を明かした大橋和也
ブランドアンバサダーを務める大橋は、イベントに“スキンケア番長”として登場。グループ随一の美肌の持ち主である大橋が、“うるつや肌”を保つために実践している日々のこだわりをフリップ形式で紹介。
大橋の三大要素の一つ目は「料理」と発表。「料理をすることによって無我夢中になれる。お米は酵素玄米ですし、ビタミンが入った野菜にしようとか栄養を結構考えて料理しています。朝はキウイとかビタミンC多めにしたり、発酵食品は多めに摂っていますね」と明かした。
2つ目は「飲料水」だといい、「家にお水が3種類あって、料理で使うもののほか、体に取り入れるものを2つ用意しています。ほぼ毎日2リットルは確実に飲んでいると思います。肌の水分量も多くなるので」とこだわりを語った。
そして最後の3つ目は「お風呂」。「浸かることがすごく好きで、3時間入るときもあるんですけど、入浴剤にめちゃくちゃこだわっていて、水素を入れたり、ミルク系のものだったり、オイルを入れてその日の気分でにおいを変えたりしています」と、美容への強いこだわりを明かしていた。
ブランドアンバサダーを務める大橋は、新CMで初のバーテンダー役に挑戦。大橋が悩みを抱える女性に「今日はどないしたん？」と優しく問いかけるシーンからスタートし、肌の乾燥やハリ、ツヤに悩む女性に向けて『PDRN ヒアルロン酸カプセル100セラム』を紹介する。CMは15日から順次放送される。
