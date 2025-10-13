13日朝早く、山形県飯豊町の住宅敷地内で83歳の女性がクマに襲われ、腕などにけがをしました。命に別条はありませんでした。女性はYBCの取材に「クマと気付いてとっさに頭を守った」と当時の状況を語りました。



13日午前5時45分ごろ、飯豊町椿の住宅敷地内で、この家に住む無職の83歳の女性がクマに襲われました。



警察によりますと、女性は自宅敷地内にある牛舎の近くで牛の餌を準備していたところ、突然、背後からクマに襲われ、爪で引っかかれるなどし、右腕や背中にけがをしました。女性はその後、家族に助けを求め病院に搬送されました。命に別条はありませんでした。





クマは体長1メートルほどで、女性を襲った後、西の方に走り去り行方は分かっていません。クマに襲われた女性「そばまで来てクマだとわかった。頭だけ気を付けろと聞いていたのでこうした（頭を守った）」現場は飯豊町役場から北に500メートルほどの住宅が点在する地域で、地元の猟友会は2か所に箱わなを設置しました。町は付近の住民に注意を呼びかけています。一方、鶴岡市淀川町でも13日午前7時前、体長およそ1メートルのクマ1頭が目撃されました。現場には、クマの足跡が残っていました。現場は、鶴岡市立朝暘第六小学校から北西に300メートルの住宅街で、住宅の敷地内にも侵入していました。この家の住民は「このあたりにクマが出たのは初めて。玄関の近くまで来たので怖かった」と話しています。人などへの被害はありませんでした。警察は、クマが付近に潜んでいる可能性もあるとして近隣住民に対し外出を控えるよう呼びかけています。