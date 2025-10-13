¡ÚÃæ·Ñ¡ÛÂçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî184Æü´Ö¤Î²ñ´ü½ª¤¨13ÆüÊÄËë¡Ö30²ó°Ê¾åËüÇî¤Ë¡ÄÎÞ¤¬¡×¸á¸å2»þ¤«¤éÊÄ²ñ¼°¡¡ÀÐÇË¼óÁê¤â½ÐÀÊÍ½Äê
Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤Ï184Æü´Ö¤Î²ñ´ü¤ò½ª¤¨¡¢13Æü¡¢ÊÄËë¤ò·Þ¤¨¤Þ¤¹¡£
²ñ¾ì¤Î¸½ºß¤ÎÍÍ»Ò¤ò¡¢´ØÀ¾¥Æ¥ì¥Ó¡¦ÃÝ¾åË¨Æà¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤¬Ãæ·Ñ¤Ç¤ªÅÁ¤¨¤·¤Þ¤¹¡£
Íè¾ì¼Ô¤Ï13Æü¡¢¡Ö¤¤Î¤¦¤âËüÇî¤ËÍè¤¿¤Î¤Ç¡¢½ª¤ï¤Ã¤¿¤¢¤È¸á¸å10»þ¤«¤é¡ÊÊÂ¤Ó¤Þ¤·¤¿¡Ë¡×¡Ö30²ó°Ê¾åËüÇî¤ËÍè¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤¤ç¤¦¤ÇºÇ¸å¤Ê¤ó¤À¤Ê¤È¡¢ÎÞ¤¬½Ð¤Æ¤¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤Ê¤É¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¤¤¤Î¤Áµ±¤¯Ì¤Íè¼Ò²ñ¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¡¢158¤Î¹ñ¤ÈÃÏ°è¤¬»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤ëÂçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¡£
³«ËëÅö½é¤ÏÍè¾ì¼Ô¤¬¿¤ÓÇº¤ß¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ºÇ½ª½µ¤Ë¤Ï1Æü20Ëü¿Í°Ê¾å¤¬Ë¬¤ì¡¢°ìÈÌÍè¾ì¼Ô¿ô¤Ï2500Ëü¿Í¤òÄ¶¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
Æþ¾ì·ô¤ÎÈÎÇäËç¿ô¤ÏÂ»±×Ê¬´ôÅÀ¤òÂç¤¤¯¾å²ó¤ê¡¢±¿±ÄÈñ¤ÏºÇÂç280²¯±ß¤Î¹õ»ú¤¬¸«¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¡¢ºÇ½ªÆü¤Î13Æü¤Ï½©¼ÄµÜ¤µ¤Þ¤¬¤´Î×ÀÊ¤·¡¢¸á¸å2»þ¤«¤éÊÄ²ñ¼°¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢ÀÐÇË¼óÁê¤â½ÐÀÊ¤¹¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
°ìÊý¡¢¡ÖÊÂ¤Ð¤Ê¤¤ËüÇî¡×¤ò·Ç¤²¤¿²ñ¾ì±¿±Ä¤Ï¡¢¥Ñ¥Ó¥ê¥ª¥ó¤ËÄ¹¼Ø¤ÎÎó¤¬¤Ç¤¤¿¤êÍ½Ìó¥µ¥¤¥È¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Ë¤¯¤«¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢²ÝÂê¤ò»Ä¤¹·Á¤Ç184Æü´Ö¤Î²ñ´ü¤ò½ª¤¨¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£