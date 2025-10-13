「四海重明〜恋が光となる、その時まで〜」

中国全土で"蒼蘭訣ロス"を巻き起こしたロマンス史劇「蒼蘭訣〜エターナル・ラブ〜」(2022年)で清廉な戦神・長珩を演じ、"ツンデレ魔王"役のワン・ホーディーに負けず劣らず人気を爆発させたのが、中国の次世代スター、ジャン・リンホー(張凌赫)だ。

2016年当時、学生時代にスカウトされて芸能界デビューを果たした彼の逸材ぶりは有名だ。デビュー作にして主演に抜擢された「探偵麗女〜恋に落ちたシャーロック姫〜」(2020年)以降も、「蒼蘭訣」のヒロイン、ユー・シューシンと再共演した「雲之羽 〜揺らめく愛、刹那の二人〜」(2023年)、バイ・ルーの相手役を務めた「寧安如夢(ねいあんにょむ)〜宮廷にふたたび舞い降りる愛〜」(2023年)、チャオ・ジンマイと共演した「度華年 The Princess Royal」(2024年)...と、主演クラスの古装劇が相次いでヒット。2024年はGUCCI(グッチ)のブランドアンバサダーにも起用されるなど、その影響力は27歳にして絶大だ。

ジャン・リンホーの美しい容姿に魅了される！

そんな躍進著しいリンホーが初めて"魔族"役に挑んで新境地を見せたファンタジー・ロマンス史劇「四海重明〜恋が光となる、その時まで〜」(2024年)が、10月24日(金)よりホームドラマチャンネルにて日本初放送される。

弟子を皆殺しにした罪を着せられ、追われる身となった"少蒼"こと嵇煬(けいよう)は、魔族に追われる女性・南顔(なんがん)の窮地に偶然出くわし救い出す。実はこの南顔、界隈で"毒婦"とあだ名されるほどの毒薬づくりの名手。彼女は、嵇煬が母親と同じ病を患っていることを知ると、母のために開発中の新薬の実験台になってほしいと頼み込む。やがて2人は惹かれ合うようになるが、ある悲劇がもとで嵇煬は命を落としてしまう。3年後、嵇煬は全ての記憶を失って目覚めるのだが...。

ブレイクのきっかけになった「蒼蘭訣」では、品行方正な長珩役がハマリ役で、心の清らかさと純白の衣装の麗しさも際立っていたリンホー。一方、今回の"魔道に堕ちた"と蔑まれる嵇煬役は、智勇兼備という点では共通するものの、衣装もダークな色合いが多く、序盤はクールで冷たい印象だ。

だが、精悍な顔立ちのリンホーとはむしろそれが好相性で、その端麗な容姿は「蒼蘭訣」を遥かに凌ぐ、と多くのファンを魅了した。身に覚えのない罪を着せられた戸惑いと怒りの表情、無邪気で豪快な南顔に見せるしかめっ面、病のせいで意識を失った際の横顔まで、思わず「美しい顔立ち...」とヒロインの南顔も呟いてしまうほどの完璧な美しさ。中国では、公開時"リンホーの美顔を見ているだけであっという間にドラマが終わってしまう"と話題になったほどだ。

一方、そんな嵇煬と運命の出会いを果たすヒロイン・南顔には、シュー・カイと共演した「楽游原」など大ヒットドラマの主演をはじめ、「キングコング：髑髏島の巨神」(2017年)や「パシフィック・リム：アップライジング」(2018年)といったハリウッド大作でも知られる国際派女優ジン・ティエン(景甜)。明るくさっぱりした性格ながらも根っこには思いやりの心を持つ、愛嬌たっぷりのキャラクターを好演している。

母の心疾患を治そうと必死の南顔は、絶好の実験台と狙いをつけた嵇煬を追いかけ回し、当の嵇煬は得体の知れない薬を飲まされては堪らない――そんな2人が繰り広げるテンポのよいやりとりや、そこから自然に芽生えていく互いへの好意など、ジャン・リンホーとジン・ティエンの"ケミ"もばっちり。やがて迎える試練を応援したくなる美麗カップルの誕生だ。

さらに、SEVENTEENの中国人メンバー、THE8(ディエイト)こと徐明浩がエンディングテーマ「風吹來的時候」を担当していることでも話題を呼んだ本作。どんな試練が訪れてもこの思いを貫き通す...という切実かつロマンティックなラブソングと共に、ジャン・リンホーとジン・ティエンが体現する波乱万丈な恋模様を見守りたい。

文＝HOMINIS編集部

放送情報【スカパー！】

四海重明〜恋が光となる、その時まで〜

放送日時：2025年10月24日(金)19:00〜

※毎週(金)19:00〜他(2話連続放送)

チャンネル：ホームドラマチャンネル 韓流・時代劇・国内ドラマ

※放送スケジュールは変更になる場合があります

最新の放送情報はスカパー！公式サイトへ