不振でも大谷翔平は「過小評価されている」 ド軍幹部が再強調した二刀流の凄み「人間の脳では理解が出来ない」
声価が高まる一方の大谷(C)Getty Images
いまや、米球界でも随一のスター性を誇る大谷翔平（ドジャース）。彼を人気プレーヤーたらしめる要因の一つと言えるのが、投打二刀流だ。
メジャーリーグ挑戦8年目の今季は、23年9月に執行した右肘側副靭帯への手術から投手として完全復活。打っては打率.282、55本塁打、102打点、146得点、20盗塁、OPS1.014と強打者のそれと言えるハイアベレージを軒並み記録。投げても14先発（47イニング）を消化し、防御率2.87、WHIP1.04、奪三振率11.87の支配力を発揮した。
目下開催中のポストシーズンでは、打率.148、1本塁打、OPS.603と不振に悩む大谷だが、前人未到の「55-62（55本塁打＆62奪三振）」をやってのけたこの1年に対する評価は揺るぎない。
そんな偉才の努力を間近に見てきたドジャース幹部からは、世間の評価が「甘い」という見解が示された。現地時間10月12日、米専門サイト『Dodgers Nation』の取材に応じたアンドリュー・フリードマン編成本部長は、「私はこれまで何度も言ってきたけど、いまだにショウヘイは過小評価されていると思う」と断言。大谷に対する評価が今以上にあって然るべきと論じた。
「人間の脳では、そもそも彼が一体何をしているのか、それがどれほど難しいことなのか、そして彼が投打でどれほど優れていて、打撃と投球にどれほどの情熱を注いでいるかを理解できないと思う。私にはショウヘイが持っている情熱ってものが、世間に十分に行き渡っていないように思える。でも、確実に言える。彼にはとてつもない情熱があるんだ」
常識外れな活躍の数々に娯楽性は尽きず、話題も過剰なほどに飛び出している。それでも大谷を「過小評価されている」と訴えたフリードマン編成本部長の言葉を伝えた『Dodgers Nation』は「エリート選手、いや、どんなレベルの野球選手であっても、野球への献身と、日々の些細なことへの情熱は不可欠だ」と指摘。「打両面で驚異的な成績を上げている選手であれば、その情熱は倍増する。そのことを評価すべきだ」と論じた。
[文/構成:ココカラネクスト編集部]