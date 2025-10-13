¤¦¤ªºÂ¤µ¤ó¤Î¡Öº£½µ¤Î±¿Àª¡×¤Ï¡© ¾Ï·î°½Çµ¤Î¡ÚÂç¿Í¤Î¤¿¤á¤ÎÀ±Àê¤¤¡Û¡Ê2025Ç¯10·î13Æü¡Á10·î19Æü¡Ë
Àê½Ñ¸¦µæ²È¡¦¿´Íý¥Æ¥¹¥È¥¯¥ê¥¨¡¼¥¿¡¼¾Ï·î°½Çµ¤Î12À±ºÂÀê¤¤¡£2025Ç¯10·î13Æü¡Á10·î19Æü¤Î±¿Àª¤òÀ¾ÍÎÀêÀ±½Ñ¤ÇÀê¤¤¤Þ¤¹¡£
Ì´¤ò¸«¤ëÎÏ¤ò°é¤Æ¤Æ¡£
¤è¤¯¤¾¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç¡ª¤È¼«²è¼«»¿¤·¤¿¤¯¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ê±¿Àª¤Ç¤¹¡£
´èÄ¥¤Ã¤¿Ê¬¡¢¤¤¤í¤¤¤íµ°Æ»¤Ë¾è¤Ã¤Æ¡¢¥Û¥Ã¤È°ìÂ©¤Ä¤±¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¿ôÇ¯Á°¤Î¼«Ê¬¤Ë¶µ¤¨¤Æ¤¢¤²¤¿¤¯¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ê¹¬¤»¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ê¤Î¤Ç¤Ï¡©
Æ±»þ¤Ë¡¢¡ÖÁ´Éô¡¢Ì´¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¡Ö°ì½Ö¤Ç½ª¤ï¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×Åª¤Ê¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¤Êµ¤»ý¤Á¤¬Âç¤¤¯¤Ê¤ê¤ä¤¹¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤½¤ì¤À¤±¡¢Âç»ö¤Ç¡¢¤Á¤ã¤ó¤È¤·¤¿¤¤¤È´ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¡£
¥É¥¥É¥¤¹¤ë¤Ê¤é¡¢¼ê¤òÆ°¤«¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£ËèÆü¥Ù¥¹¥È¤ò¿Ô¤¯¤·¤Æ¡¢¥¯¥¿¥¯¥¿¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÇú¿ç¤¹¤ë·«¤êÊÖ¤·¤Ç¡¢ÁÇÀ²¤é¤·¤¤À¤³¦¤¬¤¹¤°¤½¤³¤Ë¡ª
°¦¤È¼Ò¸ò¤Ï¡¢»×¤¤¤ä¤ê¿¼¤¯¡ª
(Ê¸:¾Ï·î °½Çµ¡ÊÀê¤¤¥¬¥¤¥É¡Ë)
¤¦¤ªºÂ¡¿µûºÂ¡Ê2·î19Æü¡Á3·î20ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡ËÌ´Ãæ¤ÈÉÔ°Â¤¬»æ°ì½Å¡£
