この人の顔になりたいと思う「30代男性俳優」ランキング！ 2位「岡田将生」を抑えた1位は？【2025年最新】
All About ニュース編集部では、2025年9月30日、全国の10〜70代の男女300人を対象に、「なりたい顔」に関するアンケートを実施しました。今回はその中から、この人の顔になりたいと思う「30代男性俳優」ランキングの結果をご紹介します。
【15位までの全ランキング結果を見る】
2位は、1989年8月生まれの岡田将生さん。180cmを超える高身長に小顔、長いまつ毛の整った顔立ちのほか、優しく爽やかな雰囲気も魅力です。最近ではSNS上で大人の色っぽさや美しさが加わったとの声も。
今年はテレビドラマ『御上先生』（TBS系）や映画『ゆきてかへらぬ』などへの出演に続き、10月3日から公開されている村上春樹さんの小説が原作の映画『アフター・ザ・クエイク』では主演を務め、11月公開予定の細田守監督によるアニメ映画『果てしなきスカーレット』では声優としても活躍します。
回答者からは、「甘さとクールさのバランスがいいから」（40代男性／福岡県）、「爽やかで整った顔立ちで男性だけど綺麗が似合う顔だから」（40代女性／福岡県）、「鼻が高く綺麗な顔をしているから、昔ドラマで女装していた時も可愛らしかった」（20代女性／大阪府）、「爽やかでイケメンで感じが良いから」（30代女性／神奈川県）などの声がありました。
1位は、1989年3月生まれの佐藤健さん。強いまなざしとシャープな輪郭の顔立ちが美しく、役柄によって見せる甘いマスクにクールな佇まいは数多くの作品で圧倒的な存在感を発揮しています。
剣客・緋村剣心役を演じて完璧な殺陣を披露した主演映画『るろうに剣心』シリーズ、ツンデレ医師役で多くの女性ファンを魅了したテレビドラマ『恋はつづくよどこまでも』（TBS系）など幅広い役柄をこなし、今年の7月から配信が開始されたNetflixシリーズ『グラスハート』では主演とエグゼクティブプロデューサーを兼ねるなど多彩な活躍ぶりも注目を集めています。
回答者からは、「大人の色気もあって整っている」（40代男性／岐阜県）、「クールさと知的な雰囲気がカッコイイから」（30代女性／宮城県）、「切れ長の目、シャープな輪郭、程よい色気を兼ね備えた“王道イケメン”の顔」（50代男性／東京都）、「ストイックなイメージがあり、アスリートの様な清潔感と凄みもある」（30代男性／大阪府）などのコメントが寄せられました。
この記事の執筆者：
福島 ゆき
アニメや漫画のレビュー、エンタメトピックスなどを中心に、オールジャンルで執筆中のライター。時々、店舗取材などのリポート記事も担当。All AboutおよびAll About NEWSでのライター歴は5年。
(文:福島 ゆき)
