¤¤¤ÆºÂ¤µ¤ó¤Î¡Öº£½µ¤Î±¿Àª¡×¤Ï¡© ¾Ï·î°½Çµ¤Î¡ÚÂç¿Í¤Î¤¿¤á¤ÎÀ±Àê¤¤¡Û¡Ê2025Ç¯10·î13Æü¡Á10·î19Æü¡Ë
Àê½Ñ¸¦µæ²È¡¦¿´Íý¥Æ¥¹¥È¥¯¥ê¥¨¡¼¥¿¡¼¾Ï·î°½Çµ¤Î12À±ºÂÀê¤¤¡£2025Ç¯10·î13Æü¡Á10·î19Æü¤Î±¿Àª¤òÀ¾ÍÎÀêÀ±½Ñ¤ÇÀê¤¤¤Þ¤¹¡£
½Ð¤¿¤È¤³¾¡Éé¤Ç¡£
Î¢¤ÎÎ¢¤Þ¤Ç¹Í¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦¤ß¤¿¤¤¡£
¡Ö¤¤¤Ä¤â¤Ê¤é¡¢¥³¥ì¤Ç·è¤Þ¤ê¤À¤±¤É¡¢¥¢¥ì¤¬¤³¤¦¤Ê¤ë¤È¡¢¤¢¤¢¤À¤«¤é¡¢º£²ó¤Ï¤¢¤Ã¤Á¤Ç¤¤¤¯¤«¡×Åª¤Ê¹Í»¡¤Ç¥Ù¥¹¥È¤ÊÅú¤¨¤òÆ³¤½Ð¤·¤Þ¤¹¡£¤Ç¤â¡¢¤¤¤¶¡¢Ê¹¤«¤ì¤ë¤È¡Ö¥³¥ì¤Ç¡ª¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤ä¤¹¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
¤¢¤Ê¤¿¤ÏÅØÎÏ¤ä´èÄ¥¤ê¤ò¶ì¤Ë¤·¤Ê¤¤¤¤¤¤¿Í¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¹Í¤¨¤¿¤Î¤Ë¡¢·ë¶É¤¤¤Ä¤â¤Î¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¤¹¡£¤Á¤ã¤ó¤È»æ¤Ë½ñ¤¤¤Æ¡¢ÆÉ¤ß¤Ê¤¬¤éÅú¤¨¤ë¤¯¤é¤¤¤·¤Ê¤¤¤ÈÌµÍý¡£¤Ê¤Î¤Ç¡¢Â¿¾¯¥í¥¹¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢ºÇ½é¤«¤é¤¤¤Ä¤â¤Î´¶¤¸¤Ç¤¤¤¤¤È³ä¤êÀÚ¤Ã¤Æ¡£
ºö¤ò¤í¤¦¤»¤ë¤Ê¤é¤¼¤Ò¡£¤Ç¤â¡¢Ìµºö¤Ç¤â¤½¤¦°¤¯¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
°¦¤â¼«Á³ÂÎ¤Ç¡£
(Ê¸:¾Ï·î °½Çµ¡ÊÀê¤¤¥¬¥¤¥É¡Ë)
¤¤¤ÆºÂ¡¿¼Í¼êºÂ¡Ê11·î23Æü¡Á12·î21ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡Ë·×Î¬¤È¥ÉËº¤ì¥ß¥Ã¥¯¥¹¡£
½Ð¤¿¤È¤³¾¡Éé¤Ç¡£
Î¢¤ÎÎ¢¤Þ¤Ç¹Í¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦¤ß¤¿¤¤¡£
¡Ö¤¤¤Ä¤â¤Ê¤é¡¢¥³¥ì¤Ç·è¤Þ¤ê¤À¤±¤É¡¢¥¢¥ì¤¬¤³¤¦¤Ê¤ë¤È¡¢¤¢¤¢¤À¤«¤é¡¢º£²ó¤Ï¤¢¤Ã¤Á¤Ç¤¤¤¯¤«¡×Åª¤Ê¹Í»¡¤Ç¥Ù¥¹¥È¤ÊÅú¤¨¤òÆ³¤½Ð¤·¤Þ¤¹¡£¤Ç¤â¡¢¤¤¤¶¡¢Ê¹¤«¤ì¤ë¤È¡Ö¥³¥ì¤Ç¡ª¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤ä¤¹¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
¤¢¤Ê¤¿¤ÏÅØÎÏ¤ä´èÄ¥¤ê¤ò¶ì¤Ë¤·¤Ê¤¤¤¤¤¤¿Í¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¹Í¤¨¤¿¤Î¤Ë¡¢·ë¶É¤¤¤Ä¤â¤Î¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¤¹¡£¤Á¤ã¤ó¤È»æ¤Ë½ñ¤¤¤Æ¡¢ÆÉ¤ß¤Ê¤¬¤éÅú¤¨¤ë¤¯¤é¤¤¤·¤Ê¤¤¤ÈÌµÍý¡£¤Ê¤Î¤Ç¡¢Â¿¾¯¥í¥¹¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢ºÇ½é¤«¤é¤¤¤Ä¤â¤Î´¶¤¸¤Ç¤¤¤¤¤È³ä¤êÀÚ¤Ã¤Æ¡£
ºö¤ò¤í¤¦¤»¤ë¤Ê¤é¤¼¤Ò¡£¤Ç¤â¡¢Ìµºö¤Ç¤â¤½¤¦°¤¯¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
°¦¤â¼«Á³ÂÎ¤Ç¡£
(Ê¸:¾Ï·î °½Çµ¡ÊÀê¤¤¥¬¥¤¥É¡Ë)