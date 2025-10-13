なにわ男子・大橋和也（２８）が１３日、都内でブランドアンバサダーをつとめるスキンケアブランド・Ａｎｕａの「ＰＤＲＮ新発表会」に登場。美肌の秘けつを明かした。

爽やかなミントグリーンのセットアップで登場。フリップを用いて「大橋和也のうるつや肌を作る三大要素」を発表。料理、飲料水、お風呂の三つを挙げた。料理好きでも知られる大橋は「まず料理をすることで無我夢中になれることもあるんですが、栄養を考えつつやっています。ご飯は酵素玄米。この食材でこの栄養を取った方が良いとか考えながら作っています」と語った。

続いての飲料水については「家にお水が３種類あって、料理につかうものと、体に取り入れるのが２種類あります」と驚きの告白。こまめな水分補給も心がけているといい「毎日２リットルは確実に飲んでいますね。飲みたい時に飲むのが一番ですが、ちょっと多めに取るのが水分量としても良いのかな」と話した。

三つ目の入浴については、長いときは３時間ほど入っているといい「この前、映画を２本見ましたお水も飲みながらでしたが、サウナみたいな感じです」と話した。入浴剤やオイルも独自ブレンドするなど工夫をこらしているという。