¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/10/13¡ÛMnet¤Î¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥Ü¡¼¥¤¥º¥°¥ë¡¼¥×¥Ç¥Ó¥å¡¼¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡ÖBOYS¶PLANET¡×¡ÊÄÌ¾Î¡§¥Ü¥¤¥×¥é2¡Ë¤«¤éÃÂÀ¸¤·¤¿¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥Ü¡¼¥¤¥º¥°¥ë¡¼¥×¡¦ALPHA DRIVE ONE¡ÊALD1¡¿¥¢¥ë¥Õ¥¡¥É¥é¥¤¥Ö¥ï¥ó¡Ë¤ÎX¡ÊµìTwitter¡Ë¤¬10·î12Æü¡¢¹¹¿·¤µ¤ì¤¿¡£¥¸¥ã¥ó¥¸¥¢¥Ï¥ª¤Î³èÆ°Ì¾¤¬¥¢¥ë¥Î¡ÊARNO¡Ë¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö¥Ü¥¤¥×¥é2¡×¥¢¥ë¥Î¤ÎºÇ¿·¥·¥ç¥Ã¥È
¤³¤ÎÆü¡¢Æ±¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ç¤Ï¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎOfficial Profile¤ò¼¡¡¹¤È¸ø³«¡£¹õ¤¤¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤Ë¥Ö¥ë¡¼¤Î¥Ç¥Ë¥à¥Ñ¥ó¥Ä¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥È¤ÇÅý°ì¤·¤¿½¸¹ç¼Ì¿¿¤ä¥½¥í¥«¥Ã¥È¤â¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢5°Ì¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿C¥Á¡¼¥à¤Î¥¸¥ã¥ó¥¸¥¢¥Ï¥ª¤Î¥½¥í¥«¥Ã¥È¤Ë¤Ï¡Ö¡ôARNO¡×¤ÈÅº¤¨¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó»þ¤È¤ÏÊÌ¤Î³èÆ°Ì¾¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤âÌÀ¤«¤µ¤ì¤¿¡£
¡ÖBOYS¶PLANET¡×¤Ï¡¢¡ÖGirls Planet999¡×¡ÖBOYS PLANET¡×¡ÖI-LAND¡×¡ÖI-LAND2¡×¤Ê¤É¿ô¡¹¤Î¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥óÈÖÁÈ¤òÀ©ºî¤·¤¿¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡£ZEROBASEONE¤òÇÚ½Ð¤·¤¿¡ÖBOYS PLANET¡×¤Ë¼¡¤°¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤È¤·¤Æ´üÂÔ¤¬´ó¤»¤é¤ì¡¢2¤Ä¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡ÖBOYS¶PLANET K¡×¡ÖBOYS¶PLANET C¡×¤È¤¤¤¦2¤Ä¤Î¥×¥é¥Í¥Ã¥È¤¬Æ±°ì¿Ê¹Ô¤Ç¥¹¥¿¡¼¥È¤·¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë8¿Í¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬·èÄê¤·¤¿¡£
¥Ç¥Ó¥å¡¼¥°¥ë¡¼¥×Ì¾¤Î¡ÖALPHA DRIVE ONE¡×¤Ë¤Ï¡ÖÉ¬¤ººÇ¹â¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦ÌÜÉ¸¤È¾ðÇ®¡¢¿ä¿ÊÎÏ¤ò»ý¤Ã¤¿1¤Ä¤Î¸ø¼°¥Á¡¼¥à¡×¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¢¡¥¸¥ã¥ó¥¸¥¢¥Ï¥ª¡¢³èÆ°Ì¾¤òÈ¯É½
¢¡¡ÖBOYS¶PLANET¡×¤«¤éÃÂÀ¸¡¦ALPHA DRIVE ONE¤Ã¤Æ¡©
