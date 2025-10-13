¸öÅÄÐÔÌ¤¡¢¥¤¥±¥á¥óÉ×¤È¤ÎÌ©Ãå¼«»£¤ê¸ø³« ¥×¥í¥ì¥¹´ÑÀï¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¡ÖÇú¥¤¥±É×ÉØ¡×¡Ö¥é¥Ö¥é¥Ö¡×¤ÈÈ¿¶Á
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/10/13¡Û²Î¼ê¤Î¸öÅÄÐÔÌ¤¤¬10·î11Æü¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¡£É×¤Ç¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¡¦BACK-ON¤ÎKENJI03¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¸öÅÄÐÔÌ¤¡¢¥¤¥±¥á¥óÉ×¤È¤Î¥·¥ß¥é¡¼¥ë¥Ã¥¯¼«»£¤ê
¸öÅÄ¤Ï¡ÖËÜÆüÎ¾¹ñ¹ñµ»´Û¤Ë¤ÆNOAH¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¿¡¼¡×¡ÖÏ¢Æü¥×¥í¥ì¥¹´®Ç½¤·¤Þ¤¯¤ê¡×¤È¡¢¥×¥í¥ì¥¹¤Î»î¹ç¤ò´ÑÀï¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¡£¤³¤ÎÆü¤Ï¡Ö¤±¤ó¤Á¤ã¤ó¤¬¡¢´ÝÆ£Áª¼ê¤Ë¥Ð¥Ã¥¯¥ä¡¼¥É¤Ë¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¡×¤ÈÉ×¡¦KENJI03¤¬´ÝÆ£ÀµÆ»»á¤«¤éÀ¼¤ò¤«¤±¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤³¤È¤âÄÖ¤ê¡¢¥ì¥¹¥é¡¼¤¿¤Á¤È¸öÅÄ¡¢KENJI03¤Î4¥·¥ç¥Ã¥È¤âÅê¹Æ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿2ËçÌÜ¤Î¼Ì¿¿¤Ç¤Ï¡¢¸öÅÄ¤ÈKENJI03É×ÉØ¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤âÅê¹Æ¡£2¿Í¤È¤â¥×¥í¥ì¥¹¥ê¥ó¥°¡¦NOAH¤ÎT¥·¥ã¥Ä¤ò¿È¤Ë¤Ä¤±¤¿¥·¥ß¥é¡¼¥ë¥Ã¥¯¤Ç¡¢¸ª¤ò´ó¤»¥¯¡¼¥ë¤ÊÉ½¾ð¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡Ö¥é¥Ö¥é¥Ö¡×¡ÖÇú¥¤¥±É×ÉØ¡×¡ÖÉ×ÉØ¥·¥ç¥Ã¥È·ã¥¢¥Ä¡×¡Ö¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡×¡ÖÃ¶Æá¤µ¤ó¥¤¥±¥á¥ó¡×¡ÖÆ´¤ì¤Î¥«¥Ã¥×¥ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¸öÅÄ¤Ï2011Ç¯12·î13Æü¡¢KENJI03¤È¤Î·ëº§¤òÈ¯É½¡£2012Ç¯7·î16Æü¤ËÂè1»Ò¤È¤Ê¤ëÃË»ù¤ò½Ð»º¤·¤¿¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¢¡¸öÅÄÐÔÌ¤¤ÎÅê¹Æ¤ËÈ¿¶Á
