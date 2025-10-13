°¤¤¤³¤È¤ò¤·¤¿¡©ÆüËÜ¹ñÀÒ¤òÊü´þ¤·¤Æ´Ú¹ñ¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥¿¥ì¥ó¥È¡¢ºÊ¤ÎÁ°¤Ç¤Ò¤¶¤Þ¤º¤¤¤¿¥ï¥±
ÆüËÜ¹ñÀÒ¤«¤é´Ú¹ñÀÒ¤ËÊÑ¤¨¤¿¥¿¥ì¥ó¥È¤Ç²Î¼ê¤Î¥«¥ó¥Ê¥à¤¬·ëº§6¼þÇ¯¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢ºÊ¤Ç¸µ¥¹¥Ô¡¼¥É¥¹¥±¡¼¥ÈÁª¼ê¤Î¥¤¡¦¥µ¥ó¥Õ¥¡¤ÎÁ°¤Ë¤Ò¤¶¤Þ¤º¤¤¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡ÖºÊ¤¬¡Ä¡×¥«¥ó¥Ê¥à¤¬ÆüËÜ¹ñÀÒ¤ò¼Î¤Æ¤¿¥ï¥±
µî¤ë10·î12Æü¡¢¥«¥ó¥Ê¥à¤Ï¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£
¥¥ã¥×¥·¥ç¥ó¤Ë¤Ï¡¢¡Ö·ëº§µÇ°Æü¤Ç¤¹¡ª¸À¤¦¤³¤È¤ò¤Á¤ã¤ó¤ÈÊ¹¤¤Þ¤¹¡×¤ÈºÊ¤ÎÁ°¤Ë¤Ò¤¶¤Þ¤º¤¤¤ÆÎ¾¼ê¤ò¾å¤²¤¿»Ñ¤Î¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
Â³¤±¤Æ¡¢¡Ö¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤â¤¤¤¿¤º¤é¤Ð¤«¤ê¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢ÍèÇ¯¤«¤é¤Ï¤½¤ì¤Ê¤ê¤Ë´é¿§¤ò»Ç¤¤¤Ê¤¬¤é¾¯¤·¤À¤±¤¤¤¿¤º¤é¤ò¤·¤Þ¤¹¡ª¡×¤È¤¤¤¿¤º¤é¤òÄü¤á¤é¤ì¤Ê¤¤¥³¥á¥ó¥È¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¾Ð¤¤¤òÆÏ¤±¤¿¡£
¸ø³«¤µ¤ì¤¿¼Ì¿¿¤Î¤Ê¤«¤ÇÌÜ¤ò°ú¤¯¤Î¤Ï¡¢¤Ò¤¶¤Þ¤º¤¤¤Æ¼ê¤ò¾å¤²¤Æ¤¤¤ë¥«¥ó¥Ê¥à¤¬¡¢ÊÒ¼ê¤Ë»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥Ô¥ó¥¯¿§¤Î¥ß¥Ë¥«¡¼¤À¡£
6·î¡¢¥«¥ó¥Ê¥à¤¬ºÊ¥¤¡¦¥µ¥ó¥Õ¥¡¤ÎÊõÊª¤Ç¤¢¤ë¥Ý¥ë¥·¥§¤ò¥Ô¥ó¥¯¿§¤ËÅÉÁõ¤¹¤ë¤¤¤¿¤º¤é¤ò¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¡¢¥¦¥£¥Ã¥È¤ËÉÙ¤ó¤À¾®Êª¤ò¸«¤»¤¿¤Î¤À¡£
Åö»þ¡¢¥«¥ó¥Ê¥à¤ÏYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ö¥«¥ó¥Ê¥ß¡×¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¡Ö¥¤¡¦¥µ¥ó¥Õ¥¡¤¬ºÇ¤â·ù¤¦¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¡×1°Ì¤ËÁª¤Ð¤ì¤¿¡Ö¥µ¥ó¥Õ¥¡¤ËÆâ½ï¤Ç¼Ö¤òÅÉ¤ë¡×¤ò¼Â¹Ô¤Ë°Ü¤·¤¿ÆâÍÆ¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¥¤¡¦¥µ¥ó¥Õ¥¡¤ò¤ªÉ±ÍÍ¤È¤·¤Æ·Þ¤¨Æþ¤ì¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦Ì¾ÌÜ¤Ç¡¢2²¯¥¦¥©¥ó¡ÊÌó2100Ëü±ß¡Ë¤òÄ¶¤¨¤ë¥Ý¥ë¥·¥§¤ò¥Ô¥ó¥¯¿§¤Î¿åÀÅÉÎÁ¤ÇÅÉÁõ¤¹¤ë¤¤¤¿¤º¤é¤ò¤·¤¿¡£
¥«¥ó¥Ê¥à¤Î¤¤¤¿¤º¤é¤Ë¥¤¡¦¥µ¥ó¥Õ¥¡¤Ï¡ÖÎÞ¤¬½Ð¤½¤¦¤À¡×¤È¿¼¤¯½ý¿´¤·¡¢¡Ö¿åÀÅÉÎÁ¤À¤«¤éÍî¤Á¤ë¡×¤È¤¤¤¦¥«¥ó¥Ê¥à¤Î¸ÀÍÕ¤Ë°ÂÅÈ¤Î¤¿¤áÂ©¤ò¤·¤¿¡£
·ëº§µÇ°Æü¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢¥¤¡¦¥µ¥ó¥Õ¥¡¤âÆ±¤¸Æü¡Ö¸À¤¦¤³¤È¤ò¤Á¤ã¤ó¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¡×¤ÈÄÖ¤ê¡¢¥«¥ó¥Ê¥à¤È°ì½ï¤Ë»£¤Ã¤¿¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¤·¡¢µÇ°Æü¤ò½Ë¤Ã¤¿¡£
¤Ê¤ª¡¢¥«¥ó¥Ê¥à¤È¥¤¡¦¥µ¥ó¥Õ¥¡¤Ï¡¢SBS¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡Ø¥¸¥ã¥ó¥°¥ë¤ÎË¡Â§¡Ù¤Ç¶¦±é¤·¤¿¤³¤È¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢2019Ç¯·ëº§¤·¤¿¡£
¡þ¥«¥ó¥Ê¥à ¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
1987Ç¯3·î23ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢ÆüËÜÌ¾¤Ï³êÀî¹¯ÃË¡£Êì¤¬´Ú¹ñ¿Í¡¢Éã¤¬ÆüËÜ¿Í¡£2011Ç¯¤Ë¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡ÖM.I.B¡×¤Î°ì°÷¤È¤·¤Æ´Ú¹ñ¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£ÆüËÜ¹ñÀÒ¤Ç¤âÎ®Äª¤Ê´Ú¹ñ¸ì¤ä´Ú¹ñ°¦¤Ç¿Íµ¤¤Ë¡£2019Ç¯10·î¤Ë¤Ï¸µ¥¹¥Ô¡¼¥É¥¹¥±¡¼¥È´Ú¹ñÂåÉ½¥¤¡¦¥µ¥ó¥Õ¥¡¤È·ëº§¡£¼°¤Ç¤Ï¥¤¡¦¥µ¥ó¥Õ¥¡¤Î¥é¥¤¥Ð¥ë¤Ç¿ÆÍ§¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿¾®Ê¿Æà½ï¤¬¡¢´Ú¹ñ¸ì¤Ç½ËÊ¡¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£2021Ç¯10·î¤Ë¤Ï¥æ¡¼¥Á¥å¡¼¥Ö¤Ç¡Ö¥«¥ó¥Ê¥à¤¬ÆüËÜ¹ñÀÒ¤òÊü´þ¤·¤Þ¤¹¡×¤È¤¤¤¦Æ°²è¤ò¸ø³«¡£Æ±Ç¯12·î¤Ë´Ú¹ñ¤Ø¤Îµ¢²½»î¸³¹ç³Ê¤òÅÁ¤¨¤¿¡£