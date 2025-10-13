マーベル・ドラマ「デアデビル：ボーン・アゲイン」シーズン2は、映画『スパイダーマン：ブランド・ニュー・デイ』と世界観を共有した物語になっているようだ。プロデューサーのブラッド・ウィンダーバウムが米にて語っている。

「デアデビル」も『スパイダーマン』も、共にニューヨークを舞台とした物語。2025年に配信されたドラマ「デアデビル：ボーン・アゲイン」シーズン1では、宿敵キングピン／ウィルソン・フィスクがニューヨーク市長に君臨する流れが描かれ、ニューヨークに根ざした世界観を展開した。

「『スパイダーマン：ブランド・ニュー・デイ』のチームとは頻繁に連絡を取り合って、世界観の一貫性を保つようにしています」とウィンダーバウムは舞台裏でのコミュニケーションを語っている。「ネタバレはできませんが、確かに同じ世界に存在していて、それは重要な要素です。同じユニバースを共有していますが、例えばデアデビルやパニッシャーのコミックは、スパイダーマンのコミックとは異なるトーンやニューヨーク像を描いていますよね。それでも同じユニバースに属している。それと似たようなものです」。

「ボーン・アゲイン」でキングピンが市長となったことは、スパイダーマンの物語にも少なからず影響を与えるはずだ。ウィンダーバウムは「全て繋がっていて、影響も感じられますが、それでも異なるストーリーを語ることはできる」と話しているから、『ブランド・ニュー・デイ』劇中では「ボーン・アゲイン」の出来事に関する言及があるのかもしれない。

キーマンとなりそうなのはパニッシャー／フランク・キャッスル。「デアデビル」シリーズから派生して単独ドラマも制作され、「ボーン・アゲイン」でも強烈な存在感を示したこの人気アンチヒーローは『ブランド・ニュー・デイ』にも参戦を果たす。およそスパイダーマンの持つ正義とは相容れないキャラクターであるが、果たしてどのように橋渡しを行なってくれるのだろう。

「ボーン・アゲイン」は2025年2月から7月にかけて主要撮影を行い、『スパイダーマン：ブランド・ニュー・デイ』は8月から撮影中。「デアデビル：ボーン・アゲイン」シーズン2は2026年3月に配信予定（シーズン1独占配信中）で、『スパイダーマン：ブランド・ニュー・デイ』は2026年7月31日にUS公開だ。

