ドウェイン・ジョンソン主演、人気シリーズ『ジュマンジ』第3作がいよいよ正式に始動した。米が報じている。

『ジュマンジ』シリーズは、ロビン・ウィリアムズ主演による1995年公開のオリジナル版をリブートした、高校生たちがゲームの世界に転送されて大冒険に挑むアクション・コメディ。『ジュマンジ／ウェルカム・トゥ・ジャングル』（2017）は全世界興行収入8億169万ドル、続編『ジュマンジ／ネクスト・レベル』（2019）は9億6,254万ドルの大ヒットとなった。

第3作には、スモルダー・ブレイブストーン博士役のドウェイン・ジョンソン、マウス・フィンバー役のケヴィン・ハート、シェリー・オベロン教授役のジャック・ブラック、ルビー・ラウンドハウス役のカレン・ギランが続投。おなじみの顔ぶれが再集結する。

また、新キャストとして「ホワイト・ロータス／諸事情だらけのリゾートホテル」シーズン1（2020）のブリタニー・オグレイディと、「ジ・オファー／ゴッドファーザーに賭けた男」（2022）のバーン・ゴーマンの出演が決定した。

オグレイディは映画『ハウス・オブ・ダイナマイト』（2025）や『時々、私は考える』（2022）などに出演している新鋭。かたやゴーマンは、ギレルモ・デル・トロ監督『フランケンシュタイン』（2025）や『ビートルジュース ビートルジュース』（2024）など多数の作品で活躍する名バイプレイヤーだ。

監督はジェイク・カスダン、脚本はジェフ・ピンクナー＆スコット・ローゼンバーグと、前2作のクリエイティブチームが再登板。プロデューサーはマット・トルマック、ダニー＆ハイラン・ガルシアのほか、ジョンソン、カスダンが務める。の通り、撮影は2025年11月よりロサンゼルスにてスタートする予定だ。

シリーズの続編は前作『ジュマンジ／ネクスト・レベル』の公開後から待望されていたが、コロナ禍やキャストの多忙、さらに2023年のストライキなどが重なって実現は難航していた。もっとも水面下では企画開発が進められており、2024年10月には公開時期が発表されて、このたびついに本格始動となる。

現時点でプロットは不明。なお、現実世界でゲームをプレイする4人組を演じたアレックス・ウルフ、マディソン・アイズマン、サーダリウス・ブレイン、モーガン・ターナーのほか、前作でゲーム内の女盗賊ミン役を演じたオークワフィナも復帰するとみられている。

映画『ジュマンジ3（仮題）』は2026年12月11日に米国公開予定。

