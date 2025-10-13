24年ぶりの復活！ ホンダの「600万円超えクーペ」がスゴい！ 乗り手を夢中にさせる“革新的技術”が楽しすぎた！ 注目の新型「プレリュード」乗ってみた印象は？【試乗記】

復活の「プレリュード」は電動化時代の幕開けを告げた！

24年ぶりに懐かしい車名が復活するとあって、発売前から高い注目が集まっていたホンダの新型「プレリュード」が、いよいよ2025年9月5日に発売されました。

6代目となる新型は、歴代のモデルに対しどのような進化を遂げたのか、その実力をいよいよ公道で試すことができました。

「新型プレリュードは色んな表情をみせてくれて驚いた」と話すモータージャーナリストの藤島知子さん

「Prelude（プレリュード）」とは「前奏曲・先駆け」を意味する言葉ですが、ホンダがスペシャリティスポーツハイブリッドとして、満を持して登場させた新型プレリュードは、正に本格的な電動化時代の幕開けを告げる序曲といえるモデル。

みなさんの周りで「プレリュードが復活する」という話題になると、過去の思い出をアツく語ってくれるのは50代以上の世代が多いのではないでしょうか。

初代プレリュードは1987年に登場し、以来、ホンダがF1で躍進撃を繰り広げるなか、量産車においてもエポックメイキングな技術を投入。1982年のバブル期の真っ只中に登場した2代目プレリュードはたちまち大ヒットを遂げて、スペシャリティカーとして一世を風靡しました。

いわゆる「デートカー」の代名詞であり、甘酸っぱい思い出と共に記憶に刻まれたモデルが復活となれば、色んな思いが巡りそうです。

今回で6代目となる新型プレリュードは、かつての小ぶりで手が届きやすい価格帯だった頃のイメージからすると大きく、消費税込み価格も617万円超えと立派になったこともあり、「これがホントにプレリュード？」という戸惑いの声も聞こえてきます。

その点、現代のプレリュードは2リッターエンジンを搭載した2モーター式のハイブリッド「e：HEV」に、「S＋シフト」と呼ばれるトランスミッションの制御技術を搭載。

極めつけに、FF最高峰の走りを極めた「シビック タイプR」のシャシーを採用するなど、現時点でホンダが持ちうる技術を結集して作り上げた特別なハイブリッド・スペシャリティ・スポーツクーペ。

まさに「先駆け」を意味するプレリュードらしい存在だと思えてくるのです。

そんな新型プレリュード。このたび初めて一般道で試乗できるということで、静岡県御殿場市の試乗会場にやってきました。

新型プレリュードは、4枚ドアのクルマが主流となっている現代においては貴重な2ドアクーペ。

電動化時代のスポーツクーペらしく、動力を持たずに羽ばたけるグライダーからインスピレーションを得たというだけあって、そのスタイリングは全長方向の伸びやかなシルエットに19インチの大径タイヤが頼もしく構えたスタンス。

前後のタイヤの間隔（ホイールベース）はシビックよりも130mmも短く設計したこだわりようで、動き出す前から走りの良さを予感させます。

流麗なフォルムの一方で優れた実用性も兼ね備えた新型「プレリュード」

外観こそスポーツクーペですが、じつは実用性を考えたパッケージで設計されていることも購入後の嬉しさに繋がりそうです。

ルーフラインはクーペらしくリアに向けて流れ落ちる造形で描かれていますが、実際にはハッチバック構造で、荷物を積みこむ際に開くと大きな開口部が現れます。

2枚ドアとはいえ、いざという時には後席に2名が乗れる定員4名の設計。長い荷物を積む際は後席を倒すと広い床面積を確保できます。ちなみに、9.5インチのゴルフバッグなら2つほど載せられるそう。

前輪駆動のレイアウトとあって、バッテリーやモーターを搭載するハイブリッドのスポーツモデルでありながら、荷室空間を広く確保している点は優秀。友達同士やカップル、親子2人でドライブやレジャーに出掛けるたびに有り難みを感じられそうです。

「S＋Shift」＆「スポーツモード」の“キャラ変”が楽しすぎた！

さぁ、いよいよステアリングを握って、一般道へ。

着座位置が低いモデルでありながら、運転視界を遮るものが少なく、鼻先が長いクルマのわりに乗りこなしやすい印象を与えてくれます。

思わず夢中になる「S＋Shift」のアツい走りを堪能！

まずは走行モードをコンフォートにして走ると、バッテリー残量に余裕があれば、エンジンをかけずにモーター駆動主体で走行。エンジンの音や振動から解放されるだけでなく、タイヤは滑らかに転がり、静かで快適な移動空間を提供してくれます。

ノーマルモードはホンダとして初めて「GTモード」と名付けられましたが、程よくエンジンの存在感を意識させるあたりがスポーツモデルらしいところ。心地よい音と爽快な走りのバランスを与えてくれるので、どこまでも走って行きたくなります。

19インチタイヤは縦に揺すられる動きにスポーツモデルの素性を感じさせるものの、シビック タイプR譲りのアダプティブ・ダンパー・システムがドライブモードに応じて路面側からの入力に対して減衰力を調整。

運転席はスポーツ走行に適したホールド性を高めている一方で、助手席は包まれるような快適さを追求したもので、荒れた路面を通過する際に突き上げるほどの不快さを与えません。

ストイックなスポーツモデルとは異なるスペシャリティカーとしてのコダワリを感じさせてくれます。

ともあれ、冷静な気分でドライブしていたのはGTモードまで。スポーツモードを選択し、噂の「S＋Shift（エスプラスシフト）」のスイッチを押すと、キャラクターが豹変するではありませんか。

ハイブリッドカーのエンジンなので、回転フィールよりも燃費効率を優先するのかと思いきや、ところがどっこい、このプレリュードはアクセルペダルを踏み込み、パドルシフトで疑似的な8段変速を駆使してシフトダウンをすると、レッドゾーン手前の7千回転まで回しきっていくではありませんか。

気持ちを昂ぶらせる秘密は、2リッターのハイブリッド用エンジンが幅広い回転域で効率に優れた燃焼を促すことのほかに、エンジン音にスピーカーの音を巧みに重ねている効果も。

頭では分かっていても、フロントとサイドのスピーカー、リアのサブウーファーから立体的な音を繊細に奏でていることで、エンジンそのものの音に思えてくるほど。

車両重量は1490kgで、ハイブリッド車らしからぬ意のままの身のこなしを披露し、コントロール性に優れたブレーキフィールとともに、リズミカルなハンドリングを楽しませてくれます。

もうひとつの注目ポイントは「コースティングモード」にあり

またパドルシフトは疑似変速のほかに、もう一つの役割が与えられていることも特筆すべきポイント。

ハンドルの右手側のパドルを手前に長く引くと、「コースティングモード」になるのです。

「コースティングモード」のまるでグライダーのような滑走感が心地よい

そこで、ある程度車速がのっている状態でこの操作を実行。

するとエンジンもモーターも停止し、減速エネルギーを回収する回生ブレーキの抵抗からも解放され、走ってきたスピードを利用して惰性で流していけるではありませんか。

下り坂のジャンクションでこのモードを試してみると、それはまるで動力源を持たずに滑空するグライダーで空を羽ばたいている錯覚に陥ってしまいました。

コースティングモードはホンダ車では初採用ということですが、新型プレリュードのコンセプトにあまりにもピッタリ。

それぞれの走行モードとS＋Shiftの組みあわせだけでも8パターンありますが、なおかつ、パドルシフトは疑似変速とコースティングを選ぶことが可能となっています。

走行シーンに応じて、「クルマをどう走らせようか」とドライバーに左脳で考える選択肢を与え、そこにタイプR譲りの凄さを感じさせるハンドリングの気持ち良さ。それでいて、スペシャリティスポーツクーペとしての品格を失うことはありません。

※ ※ ※

限られた試乗時間の中だけでも、色んな表情をみせて驚かせてくれた新型プレリュード。

電動化が進むいま、効果的に化石燃料の消費とCO2排出量を減らせるハイブリッドカーの存在意義が見直されていますが、そうした流れの中でキラリと光るスポーツモデルになっていきそうです。

まさに、環境と共存しながら走る楽しみを失わせないハイブリッドカーづくりで、走りを極めたタイプRのようなスポーツカーをラインナップするホンダだからこそ出し得た一台であることはいうまでもありません。

楽しいクルマを出せることが当たり前では無くなってきている今だからこそ、実際に多くの人に触れてみて欲しい一台だと感じました。