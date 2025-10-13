BTS・Vが訪れただけで「聖地」になる!! パリの小さな店が世界で拡散中

ボーイズグループBTSのVが、パリの小さな店を一躍“名所”にした。今では地元パリ市民はもちろん、世界中のファンにとっても“聖地”となっている。

Vは今月10月5日、フランス・サンクルー国立公園で開かれた『セリーヌ2026サマーコレクション ファッションショー』に出席し、各国メディアから集中的な注目を浴びた。

Vは韓国のセレブの中で最も高い経済的価値を記録しており、ブランドのアンバサダーとしてセリーヌを広く世に知らしめている。アンバサダーとしての存在感だけでなく、キュートで愛らしい魅力でパリ市民たちをも魅了した。

ファッションショー終了後、Vがある店でピスタチオ・クロワッサンを食べる姿が目撃され、その様子がSNS上で数十本の動画として拡散された。これらの動画は爆発的な再生回数を記録し、瞬く間にバイラル化している。

そのうちの1本、Vがクロワッサンを食べる動画はTikTokで2720万回再生、380万件の「いいね」を獲得するほどの熱狂的な反応を呼んだ。結果的に、Vは意図せずしてその圧倒的なスター性によって、パリ市内のクロワッサン店までも世界に知らしめることになった。

店のオーナーはVがクロワッサンを食べる動画を自身のSNSに投稿し、感謝の気持ちを表した。アメリカの大手ラジオ局iHeartRadioも「日曜日はスイーツを食べる日」とコメントを添えて、Vがクロワッサンを食べる写真を掲載し、世界的な熱狂ぶりを反映した。

また、Vが7月にパリを訪れた際に立ち寄ったレストラン、ホテル、クラブなども、旅行専門サイトや海外メディアで「洗練された姿から、街のあちこちでくつろぐ余裕あるひとときまで」と紹介され、すでにファンの“聖地巡礼コース”の一つとなっている。

◇V プロフィール

1995年12月30日生まれ。韓国・大邱広域市出身。本名キム・テヒョン。身長179cm。2013年にBTSのメンバーとしてデビューし、グループ内ではサブボーカルを務める。“美少年”と呼ぶに相応しいビジュアルとのギャップを感じさせる低音ボイスが特徴で、ボーカルラインの中でも主に中低音パートを担当している。優れたビジュアルが世界的に評価されており、映画情報サイト『TC Candler』が発表する「世界で最もハンサムな顔100人」の上位にたびたびランクインしている。兵役のため2023年12月11日に入隊し、2025年6月10日に除隊した。



