広島は１３日、ドラフト会議（２３日）で創価大・立石正広内野手を１位指名すると公表した。マツダスタジアム内の球団事務所でのスカウト会議後、田村恵スカウト部長が「近い将来の中軸、４番の候補」と明かした。一昨年の常広、昨年の宗山（楽天）に続き、３年連続で１２球団最速の公表となった。

今年も競合必至のアマナンバーワン打者の獲得に乗り出す。昨年は広島出身の宗山を５球団競合の末に逃した。立石を巡っても、宗山同様に複数球団の１位指名が見込まれる。一昨年に２球団競合で常広の交渉権を引き当てた新井監督が、３年連続で抽選に臨むことになりそうだ。

立石は、２年春に東京新大学リーグで打率５割、１４打点、同リーグ最多タイの５本塁打を記録し、３冠王。強打が売りの右の内野手として３年で侍ジャパン大学代表に選ばれ、４番を務めたこともあった。

今季、チームは１５年ぶりの借金２０を背負い、２年連続Ｂクラスとなる５位に沈んだ。開幕投手の森下が両リーグ最多１４敗（６勝）と苦しみ、坂倉の不振も誤算だった。一方で昨春に当時プロ８安打で侍ジャパンに選出された田村を筆頭に、特に若手野手の伸び悩みが目立った。同じ内野に、シーズン終盤に４番起用の英才教育を受けた昨秋ドラフト１位・佐々木がいるが、今後のチームを考えても若手野手の存在は必要不可欠だ。

今年も最速公表という形で誠意を示した。２２年は、広島が単独指名した斉藤を含め、事前公表とした９球団すべて交渉権を獲得。２３年は５球団が事前公表も、昨年は広島のみ。ただ、昨年は中村優を一本釣りしたヤクルト以外の１１球団が競合という異例の展開に。今年も、立石争奪戦の行方が注目される。

◆立石 正広（たていし・まさひろ）２００３年１１月１日、山口・防府市生まれ。２１歳。華浦小１年から華浦スポーツ少年団で野球を始め、高川学園中では高川学園シニアでプレー。高川学園では３年夏の甲子園１回戦・小松大谷戦でバックスクリーン弾。創価大では２年春に東京新大学リーグ３冠王。今春は最多本塁打、最多打点を記録しＭＶＰに輝く。３、４年時に大学日本代表入り。５０メートル６秒０。１８０センチ、８６キロ。右投右打。