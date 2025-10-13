◆第７８回秋季全道高校野球大会 ▽１回戦 東海大札幌４―１旭川東（１３日・プレド）

１０年ぶり出場の旭川東が昨秋王者の東海大札幌に１―４で敗れ、秋の全道大会では１９５３年以来７２年ぶりの白星を逃した。

強豪撃破にあと一歩届かなかった。１点を争う攻防を続けたが終盤に力尽き、西中剛志監督は「勝てる試合だったねというより、負けは負け。これを力に変えなければいけない」と話した。

先発マウンドに上がった１年生エース左腕・後藤優弥は１０安打を打たれながらも、自己最速を２キロ更新する１３５キロをマークして粘りの投球を続けた。４回２死から連打で１点を先制されたが、大崩れすることなく５回から３イニング連続無失点。しかし、「ストレートが沈んできた」と同点の８回、浮いたスライダーを捉えられて長打２本を浴びるなど３点を勝ち越された。「体力がなくて、終盤にストレートを投げきる自信がなかった。そこが来年に向けた課題」と１試合を投げ抜くスタミナ強化を誓った。

攻撃は、レギュラー１人を含む２人を骨折で欠く中、７回１死満塁から９番・西中壮亮二塁手（１年）のスクイズで同点。意地は見せたが、２度の本塁憤死などが響いてリードは１度も奪えず、指揮官は「要所要所の攻撃の考え方、走塁の考え方、守備の考え方。支部では通用したものが全道では通用していない。まだまだレベルアップ出来るんじゃないかと思う」と冷静に振り返っていた。

旭川東は、１９０３年創立の公立進学校で、パリ五輪陸上やり投げで金メダルの北口榛花らが卒業生。同年創部の野球部は、ＮＰＢ歴代６位となる通算３０３勝を挙げたヴィクトル・スタルヒン氏を輩出した。春夏通じて甲子園出場はないが、夏の北海道大会、北北海道大会では１０度決勝に進出し、あと一歩のところで優勝を逃している。