まだ、夫婦のつもり？妊娠中の妻が見た、夫と元嫁のLINE「旅行楽しかった？」「お土産ありがとう！」【ママリ】
パートナーに離婚歴があると、何かと不安に思うこともありますよね。この記事では、夫が元妻と連絡をとっていることに悩んでいるといった投稿を紹介します。バツ1の夫との間に間もなく子どもが生まれるという投稿者さん。そんな中、夫が元妻と何でもないことでも頻繁に連絡をとっていることを知って…。
離婚の理由は人それぞれだと思いますが、一度離れて新しいパートナーがいるにもかかわらず、前のパートナーと頻繁に連絡をとるのは嫌ですよね。いったん距離を置いたことで、結婚当時よりも話しやすくなったのかもしれませんが、新しい家族にとって関係のないこと。
元妻に再婚したことを伝えず、仲良く連絡を取り続けているという投稿者さんの夫。その行動は元妻に対しても、現在の妻である投稿者さんに対しても誠実とは言えません。どちらにとっても“ずるい”状況ですよね。
夫が元妻と仲良く連絡とっている…
ほんとに随分と元嫁と仲良くLINEしてるんだね^_^
旅行楽しかった？日焼けしたー？笑
楽しかったならよかったね！！
お土産買ってきたよー！ありがとうー！
暑いから気をつけろよー！
は？お前らカレカノかなんか？離婚してんだよな？
毎回何かあるたびに子供の話でもなんでもなく
何今更仲良しこよししてんの？
旦那に関してはお前新しい嫁ができて子供産まれるんだよ？
お互いそんなに仲良くしたいならお前らが再婚しろよきも
出典：
qa.mamari.jp
ここまで親密にやり取りをされるのはやはりいい気分はしません。
離婚後も元妻と距離感が近い夫にさまざまな声
この投稿にママリではさまざまな声が寄せられていました。
これから赤ちゃん産まれてくるのにそれはイライラしますね🥲🥲
出典：
qa.mamari.jp
えー、それは無理です！許せない😰
距離置いてお互いの嫌な部分見なくて済んで仲良し気分でいるんでしょうね😇
立場考えてわきまえてほしいです。
出典：
qa.mamari.jp
うちも最近彼氏の元嫁が再婚しました
再婚したの？おめでたいね
とか返してて草でした☺️
最近どう？とか仕事変えたの知ってどこで働いてるの？とか連絡とってたこともあって
今までノータッチでしたが、お互いバツイチ同士でその割に元旦那のことは気にかけてくるので（私は基本連絡取ってない）
お互い連絡した日はスクショ送ること
業務連絡以外禁止のルールができました😇
出典：
qa.mamari.jp
もうすぐ父親になるという大切な時期に、過去の関係に心を残したままでは、家族を安心させることはできません。これから生まれてくる子どものためにも、家族の未来を大切にしたいなら、きっぱりと過去に区切りをつけることが必要です。
投稿者さんの気持ちはすでに冷めつつありそうですが、夫が本気で家族と向き合う覚悟を見せられるかどうかが、これからの関係を左右しそうです。
記事作成: sa-i
（配信元: ママリ）