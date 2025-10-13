自動車産業を取り巻く社会情勢は大きく変化

茨城県の『JARI城里テストコース』で、1966年当時を思い出す『トヨタ2000GT』レース仕様車の乾いたエキゾーストノートが響き渡った。

【画像】トヨタ2000GT、AE86、NSX、R32GT-R等が快走！JARIの城里テストセンター開業20周年 全24枚

JARI（呼称：ジャリ）は、『一般財団法人日本自動車研究所』のこと。2005年に現在のつくば市にあった『谷田部テストコース』運用停止に伴い、城里町（しろさとまち）に新たな試験施設が開業した。



JARIの城里テストコース20周年式典に登場したAE86、スープラなどのスポーツカーたち。 桃田健史

それから20年が経ち、自動車技術はもとより自動車産業を取り巻く社会情勢は大きく変化している。その上で、なぜ今、JARIは自動車メーカーや自動車部品メーカーから改めて注目されているのだろうか？ 高速周回路は年間稼働率が130％（2024年度実績）を超えるというから驚きだ。

そんなJARIの実態をよく理解するために、まずはJARIの歴史を振り返ってみたい。

1961年、自動車メーカー各社や自動車部品メーカー各社が共同で出資し、通商産業省（現在：経済産業省）等との連携によって『財団法人自動車高速試験場』が設立された。国としても、自動車産業が今後、日本を支える重要産業に成長することを期待していたと言えよう。

その3年後の1964年、茨城県谷田部町（つくば市）に、日本初の大型自動車試験場として1周5.5km、最大斜度45度の谷田部テストコース運用が始まった。

これはホンダが三重県に鈴鹿サーキットを開業した2年後であり、また静岡県の富士スピードウェイ開業の2年前という、現代の日本自動車産業における創世記とも言える時期であった。

谷田部テストコースという夢の舞台

谷田部テストコースと聞いて、ユーザーによっていろいろなイメージを持っているだろう。

古くは、今回展示があったトヨタ2000GTが1966年に挑んだ、72時間世界最高速チャンレンジだ。当時のクルマで時速200kmを越えて72時間も走り続けることは、自動車にとってもドライバーにとっても極めて過酷だが、安定した超高速走行は高い自動車技術の証明であり、企業PRとして有効な手段だったと言える。



今回は開業20周年と高速周回路5車線改修工事お披露目会が兼ねて開催された。 JARI

その後、1960年代後半は日本グランプリでのトヨタ、日産、そしてポルシェなどの欧州レースモデルを要するタキ・レーシングの対決が当時の若者たちを熱狂させた。

ところが、1970年代に入ると自動車を取り巻く環境は急変する。

アメリカを筆頭に排気ガス規制が強化され、燃費の良い小排気量車の開発が盛んになると当時に、エタノールや水素などガソリンに変わる燃料を使うクルマの研究開発の場としてJARIでも研究施設を設け、自動車メーカーとの連携を進めていった。

1980年代になると、再び谷田部テストコースが注目されるようになる。いわゆるチューニングカーによる速さの追求だ。

自動車雑誌や、書店やコンビニで発売されたVHSビデオマガジンなどで、谷田部テストコースでの最高速アタックやゼロ〜時速300kmアタックなどの特集が人気を博した。

安全面を考慮すれば、いまでは実現不可能なかなり無謀なチャレンジだったが、チューニングカーファンにとって谷田部テストコースはまさに、夢の舞台であった。

自社テストコースだけではこなしきれない

そんな谷田部テストコースの移転が決まった。理由は、つくばエクスプレス建設における用地確保である。

JARI本部機能はつくば市で継続し、大規模なテストコースを茨城県内陸部にある城里町に移し、2005年にJARI城里テストセンターが開業した。



1966年当時を思い出す、トヨタ2000GTレース仕様車が走行を行った。 桃田健史

2010年代に入ると、自動車産業界ではCASE（コネクテッド、自動運転技術、シェアリングなどの新サービス、電動化）など、次世代技術の研究開発が世界的に急加速。日本でも自動車メーカーや自動車部品メーカーが実車を使ったCASE関連の走行テスト、シミュレーション、そして新車や部品の認証試験の重要性が一気に高まった。

近年はAI（人工知能）を用いた各種技術開発や、自動車産業界における経営方針の見直しによる、新車開発工程（期間）の大幅な短縮が必須となってきている状況だ。

そんな中で、自動車メーカーや自動車部品メーカーでは、自社テストコースだけでは自社の仕事がこなしきれないことも増えてきており、JARIテストコースの必要性が高まっている。

今回、式典では『AE86』、『80スープラ』、『ランエボ』など1980年代〜1990年代のスポーツカーが高速周回路でデモランを行い、JARIの歴史を『見える化』してくれた。

これらのモデルがリアルタイムで活躍して谷田部テストコースを思い出すとともに、次世代に向けて自動車テストコースが進化していく必要性も強く感じた。