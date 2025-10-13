¡È»°±Ñ·æ¡É¤Ë¤Á¤Ê¤ó¤ÀÌ¾Á°¤Ë¡ÄÌ¾¸Å²°¡¦Åì»³Æ°¿¢Êª±à¤Î¥Þ¥Ì¥ë¥Í¥³¤ÎÀÖ¤Á¤ã¤ó3É¤¡Ö¥Î¥Ö¡¦¥Ò¥Ç¡¦¥ä¥¹¡×¤Ë·èÄê
¡¡Ì¾¸Å²°¤ÎÅì»³Æ°¿¢Êª±à¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤¿¥Þ¥Ì¥ë¥Í¥³¤ÎÀÖ¤Á¤ã¤ó3É¤¤ÎÌ¾Á°¤¬¡¢¡Ö¥Î¥Ö¡×¡Ö¥Ò¥Ç¡×¡Ö¥ä¥¹¡×¤Ë·è¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡2025Ç¯5·î¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤¿3É¤¤Î¡Ö¥Þ¥Ì¥ë¥Í¥³¡×¤Ï¡¢8·î¤Ë°ìÈÌ¸ø³«¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤Æ°Ê¹ß¡¢Åì»³Æ°¿¢Êª±à¤Î¥¢¥¤¥É¥ë¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡3É¤¤Ï¤¤¤º¤ì¤â¥ª¥¹¤Ç¡¢°¦¾Î¤Ï»ô°é°÷¤¬¹Í¤¨¤¿3¤Ä¤Î¥Ñ¥¿ー¥ó¤ÎÃæ¤«¤éÅêÉ¼¤Ç·è¤á¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢10·î13Æü¡¢¡Ö¥Î¥Ö¡×¡Ö¥Ò¥Ç¡×¡Ö¥ä¥¹¡×¤Ë·è¤Þ¤Ã¤¿¤ÈÈ¯É½¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¿®Ä¹¡×¡Ö½¨µÈ¡×¡Ö²È¹¯¡×¤Î»°±Ñ·æ¤¬Í³Íè¤Ç¡¢±þÊçÁí¿ô¤ª¤è¤½1Ëü4000É¼¤Î¤¦¤Á6300É¼¶á¤¯¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¡Åì»³Æ°¿¢Êª±à¤Ç¤Ï¡¢3É¤¤Î°¦¾Î¤¬½ñ¤«¤ì¤¿µÇ°¤Î¥Ñ¥Í¥ë¤ò11·î25Æü¤Þ¤ÇÅ¸¼¨¤·¤Þ¤¹¡£