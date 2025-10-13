プロのカメラマンも困惑？→特徴的な耳を持つ愛犬に24万いいね「本当に…」「わかりみ深い」【ママリ】

耳はどこへ？アザラシに擬態する愛犬

この記事ではX(旧Twitter)でバズった投稿を紹介します。今回紹介するのは、アザラシいぬ(@boku_mashutan)さんの投稿した愛犬のお写真です。人それぞれチャームポイントがあるように、 家族 の一員である ペット にも かわいい 特徴があることも。投稿者は、プロの カメラ マンさんに「耳ってどうすれば出てきますか？」と言わしめた愛犬の写真を公開。あまりのかわいさに悶絶してしまう人が続出です！

人それぞれチャームポイントがあるように、家族の一員であるペットにもかわいい特徴があることも。柄や毛色に特徴があったり、耳の形が特徴的だったり。皆さんのペットには何かチャームポイントはありますか？





©boku_mashutan

©boku_mashutan

プロのカメラマンさんに「耳ってどうすれば出てきますか？」と言わしめたアザラシいぬ

特に1枚目のお写真は、アザラシの赤ちゃんかな？と見間違えてしまうほどそっくりですね。ふわふわで真っ白な毛に、くりっと丸い目がまさにアザラシ。ペロッと舌を出したところで、あれ？わんちゃんかな？と擬態が解けました。



この投稿には「そもそも実はアザラシなのがホントの姿で犬の方が擬態では？と疑うレベルのアザラシっぷり」「あまりカメラマンが言わない台詞よね😂」といったコメントが寄せられていました。ここまでそっくりだと本当はアザラシなのでは？と思わず疑ってしまいますね。



アザラシに擬態するわんちゃんにハートを射貫かれた方は少なくないのでは？アザラシいぬさんのアカウントではお耳ありの姿も投稿されています。かわいい姿に癒されるすてきな投稿でした。

記事作成: minaduki23

