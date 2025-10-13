ÂæÉ÷19¹æ¤ÇÀé¶ÊÀî¤ÎÄéËÉ·è²õ6Ç¯¡¡¸½¾ì¶á¤¯¤ÎÄ¹Ìî»ÔÄ¹¾Â»Ù½ê²¾ÀßÄ£¼Ë¤ÇÉü¶½¤Î½¸¤¤¡¡ÃÏ¸µ½»Ì±¤¬Âçµ¬ÌÏºÒ³²¤Ø¤ÎÈ÷¤¨³ÎÇ§¡ÚÄ¹Ìî¡Û
ÂæÉ÷19¹æºÒ³²¤ÇÄ¹Ìî»Ô¤ÎÀé¶ÊÀî¤ÎÄéËÉ·è²õ¤«¤é6Ç¯¤È¤Ê¤ë13Æü¡¢ÈïºÒÃÏ¤Ç¤ÏÉü¶½¤Î½¸¤¤¤¬³«¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
Àé¶ÊÀî¤ÎÄéËÉ¤¬·è²õ¤·¤¿¸½¾ì¶á¤¯¤Ë¤¢¤ëÄ¹Ìî»ÔÄ¹¾Â»Ù½ê¤Î²¾ÀßÄ£¼Ë¡£¸áÁ°Ãæ¡¢Éü¶½¤Î½¸¤¤¤¬³«¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Ä¹Ìî»Ô¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢6Ç¯Á°¤ÎÂæÉ÷19¹æ¤Ç»ÔÆâ¤Ç¤ÏºÒ³²´ØÏ¢»à¤ò´Þ¤á¤Æ18¿Í¤¬µ¾À·¤È¤Ê¤ê¡¢Ìó4300Åï¤Î½»Âð¤¬Èï³²¤ò¼õ¤±¤Þ¤·¤¿¡£13Æü¤ÏÃÏ¸µ¤Î½»Ì±¤Ê¤ÉÌó50¿Í¤¬½¸¤Þ¤ê¡¢Âçµ¬ÌÏºÒ³²¤Ø¤ÎÈ÷¤¨¤Ê¤É¤ò³ÎÇ§¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Ä¹¾ÂÃÏ¶è½»Ì±¼«¼£¶¨µÄ²ñ¡¡¾®ÎÓÎµ°ì²ñÄ¹
¡ÖºÆ¤ÓºÒ³²¤¬È¯À¸¤·¤¿ºÝ¤Ë¤Ï¹²¤Æ¤ºÎäÀÅ¤ËÂÐ½è¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¤è¤¦²ÈÂ²¤Ç¤ÎÏÃ¤·¹ç¤¤¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×
Ä¹¾ÂÃÏ¶è¤Î¿Í¸ý¤ÏÈïºÒÁ°¤Ï2318¿Í¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢10·î1Æü»þÅÀ¤Ç1895¿Í¤È400¿Í°Ê¾å¸º¾¯¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ä¹¾ÂÃÏ¶è¤Ç¤ÏÃÏ°è³èÆ°¤òÄÌ¤¸¤Æ¿Í¸ý¸º¾¯ÂÐºö¤Ë¼è¤êÁÈ¤ß¤¿¤¤¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£