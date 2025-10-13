ÂæÉ÷23¹æ ±«É÷¤Î¥Ô¡¼¥¯¤Ï±Û¤¨¤ë¤âÉ÷¤Î¶¯¤¤¾õ¶·¤ÏÂ³¤¯¡Ä Åì³¤¤«¤éÀ¾¤Çµ¨Àá³°¤ì¤Î½ë¤µ¤Ë ¼¯»ùÅç¤Ç33¡îÍ½ÁÛ¤â¡ÚÍ½Êó»Î²òÀâ¡Û
¶¯¤¤ÂæÉ÷23¹æ¤Ï¸½ºß¡¢°ËÆ¦½ôÅç¡¦È¬¾æÅç¤ÎÅì¤Î³¤¾å¤ò¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£º£¸å¤ÎÂæÉ÷¤Î±Æ¶Á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Ê¡»³²ÂÆáµ¤¾ÝÍ½Êó»Î¤Î²òÀâ¤Ç¤¹¡£
¡Ú¿ÊÏ©¿Þ¤ò¸«¤ë¡ÛÂæÉ÷23¹æ¡¢¥Ô¡¼¥¯±Û¤¨¤ë¤âÉ÷¤Î¶¯¤¤¾õÂÖÂ³¤¯
ÂæÉ÷Î¥¤ì¤Æ¤â¿á¤ÊÖ¤·¤ÎÉ÷¤Ë·Ù²ü
¶¯¤¤ÂæÉ÷23¹æ¤Ï13ÆüÄ«¡¢È¬¾æÅç¤ËºÇ¤âÀÜ¶á¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¤¢¤È¡¢¼¡Âè¤ËÅì¤Ø¤ÈÎ¥¤ì¤ëÍ½ÁÛ¤Ç¤¹¡£
Àµ¸á¤«¤é¤Î±«¤ÈÉ÷¤ÎÍ½ÁÛ¤Ç¤¹¡£
±«É÷¤Î¥Ô¡¼¥¯¤Ï±Û¤¨¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¸á¸å¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢¼¡Âè¤Ë±«¤Ï¼å¤Þ¤Ã¤Æ¤¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¡¢É÷¤Î¶¯¤¤¾õÂÖ¤ÏÂ³¤¤Þ¤¹¡£Ë½É÷¡¦¹âÇÈ¤Ø¤Î·Ù²ü¤òÂ³¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Åì³¤¤«¤éÀ¾¡¡µ¨Àá³°¤ì¤Î½ë¤µ
°ìÊý¡¢Åì³¤¤«¤éÀ¾¤Ç¤Ïµ¨Àá³°¤ì¤Î½ë¤µ¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£ÂæÉ÷¤¬Æî¤«¤éÃÈ¤«¤¤¶õµ¤¤òÏ¢¤ì¤Æ¤¤¿¤Î¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢À¾ÆüËÜÉÕ¶á¤Ï¤Þ¤À²Æ¤Î¶õµ¤¤ò»ý¤Ä¹âµ¤°µ¤ËÊ¤¤ï¤ì¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡£
ºÇ¹âµ¤²¹¤Ï13Æü¡¢Åì³¤¤«¤éÀ¾¤Ç30¡î°Ê¾å¤Î¿¿²ÆÆü¤¬Â³½Ð¤·¡¢¼¯»ùÅç¤Ï33¡î¤Þ¤Ç¾å¤¬¤ëÍ½ÁÛ¡£À¾ÆüËÜ¤Ç¤Ï18Æü¡ÊÅÚ¡Ëº¢¤Þ¤Ç30¡îÁ°¸å¤Îµ¤²¹¤¬Â³¤¤½¤¦¤Ç¤¹¡£