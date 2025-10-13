犬は飼い主に従順、猫は自由気まま。そんなイメージを持つ人は多いのではないでしょうか。



今、Xでは「犬と猫それぞれのかわいらしさを堪能できる写真」とのコメントとともに投稿された1枚の写真が大きな注目を集めています。



写っているのは、マルチーズの「ポッケ」ちゃん（3歳・女の子）と、茶トラ猫の「きーすけ」くん（生後5カ月・男の子）。カメラを向けると、ポッケちゃんは飼い主さんの目の前にやってきてウルウルとした瞳でじっと見つめ、きーすけくんは後方でゴロンと“ヘソ天”になってすやすや…。



思い思いに過ごす姿に、2.8万件超の“いいね”が寄せられました。このあと、どうなったのでしょうか。飼い主のXユーザー・ポッケちゃん（@pocke_0717_）に話を聞きました。



正反対の行動にほっこり…ふだんの関係性は？

ーー撮影時の状況を教えてください。



「ポッケは抱っこして外に出るのが好きなので、この日も外に出たかったようで、目で訴えるようにノリノリでやって来ました」



ーーこの光景を見た感想は？



「目を輝かせているポッケの後ろで、のんびり“へそ天”しているきーすけの対比がおもしろかったです」



ーーこのあと、どうなりましたか。



「ポッケがじっと見つめてくるので抱っこして外に連れていきました。きーすけはそのままおうちの中でのんびりしていました」



ーーふたりは普段どのような様子ですか。



「きーすけはまだお迎えして2カ月ほどですが、初日からポッケと毎日追いかけっこをしています。自然とどちらが鬼になって追いかけたり追いかけられたりしていておもしろいです。先住猫もいるのですが、成猫なのでポッケが追いかけると高いところに登ってしまいます。きーすけはまだ子猫であまり高いところに行かないので、ポッケの追いかけっこの相手をしてくれます。すっかり良い相棒のような関係になっています」



この微笑ましいツーショットに、リプライ欄は笑顔と共感であふれました。



「かわいすぎる」

「本当に癒やされた…」

「どちらも吸えるのだ」

「それぞれ好きにしてる」

「マルチーズはかわいいいきもの」

「両手で顔面をにゅーんってしたい」

「ピンボケしながらも“いわゆるお手本の猫ちゃん”の顔しててかわいすぎる」



