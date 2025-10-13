＜隠す義母｜16年目の記録＞退院後のキーパーソンが私？勝手に連絡先を登録され…【第12話まんが】
私（カナ）は結婚して16年。夫のマサトとユウマ（中1）、レイ（小5）、タクト（小2）と暮らしてきました。そんなある日、義母に大病が見つかります。そして夫に20年以上引きこもっているお兄さんがいることを知らされました。騙していたことを問い詰めると義母は逆ギレ。実家の両親に同席してもらい、夫には「私や子どもたちを義両親と接触させない」ことを約束してもらいました。しかしなぜか義母（工藤セツコ）の件で、病院から私のスマホに留守電が……？
もしかしたら義母は入院する際に、私の連絡先を書いたのではないでしょうか。こんな状況下で私を世話係の家族として登録するなんて、義母はいったい何を考えているのか……！ 私は慌てて病院に折り返し連絡を入れました。
病院には私はハッキリ無関係だと伝え、義父のスマホに連絡してもらうようお願いしました。しかも義母は私のことを「長男の嫁」だと言って登録していたようです。腹立たしさのなかにも、なんだか悲しいような複雑な気持ちになります。
義母が入院の手続きをしたのは、私に義兄の話をカミングアウトした後のはず。その状況下で、よく私に入院中や退院後のサポートをさせようと思えたものです。しかも私のことを「長男の嫁」と言っているなんて……。義母は引きこもりの義兄のことを、周囲にはとことん隠しとおすつもりなのでしょう。
私は次男の嫁ですよね？ 長男さんは義実家にいらっしゃる方ですよね？ といっそ大声で言ってやりたいです。義母には義母なりの苦しみがあるのかもしれませんが、私には関係ありません。何を言われても無関係を貫きたいと思います。
原案・ママスタ 脚本・渡辺多絵 編集・井伊テレ子
