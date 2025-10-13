【同居NG？私、良義母なのに】手ぶらでは帰らせない！お惣菜も肉もあげるわ＜第5話＞#4コマ母道場

いつも誠心誠意尽くしていた相手に、たまには頼ろうとして拒否されたら……あなたはどう思いますか？　「今までいろいろしてあげたのに」と怒りが湧いてくる人もいれば「仕方がない」と受け入れる人もいるでしょう。今回はお嫁さんに誠心誠意尽くしたお義母さんのお話です。

第5話　手ぶらで帰らせるなんて



【編集部コメント】

クミさんはいつも遠慮しているようですが、「何かをもらって嬉しくない人なんていない」というのがお義母さんの考えのようですね。とにかくいろいろなものをクミさんにあげている様子。それが2人の関係をよく構築するきっかけになると信じているのでしょうか。

原案・ママスタ　脚本・物江窓香　　編集・みやび