¡ÖU18ÆüÀ¶¿©ÉÊ¥êー¥°¡×²¬»³¾¦²ÊÂç³ØÉíÂ°¹â¹»¡¦ÃË»Ò¥Áー¥à¤¬¥Ö¥í¥Ã¥¯¥êー¥°¤Ë½Ð¾ì
Á´¹ñ¤Î18ºÐ°Ê²¼¤òÂÐ¾Ý¤Ë¤·¤¿¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Üー¥ë¤Î¥êー¥°Àï¤¬¡¢²¬»³»ÔËÌ¶è¤Ç³«¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡ÖU18ÆüÀ¶¿©ÉÊ¥êー¥°¡×²¬»³¾¦²ÊÂç³ØÉíÂ°¹â¹»¡¦ÃË»Ò¥Áー¥à¤¬¥Ö¥í¥Ã¥¯¥êー¥°¤Ë½Ð¾ì
Âç²ñ¤Ï¡¢¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Üー¥ë¤ÎÁª¼ê°éÀ®¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤è¤¦¤È¡¢ÆüËÜ¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Üー¥ë¶¨²ñ¤¬¼çºÅ¤·¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
Á´¹ñ¤Î¶¯¹ë¥Áー¥à¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤ë¡Ö¥È¥Ã¥×¥êー¥°¡×¤È¡¢³Æ¸©¤ÎÂåÉ½¤¬8¤Ä¤Î¥°¥ëー¥×¤ËÊ¬¤«¤ì¤ÆÀï¤¦¡Ö¥Ö¥í¥Ã¥¯¥êー¥°¡×¤¬¤¢¤ê¡¢¤¤ç¤¦¡Ê13Æü¡Ë¤Ï¡¢²¬»³¾¦²ÊÂç³ØÉíÂ°¹â¹»¤ÎÃË»Ò¥Áー¥à¤¬¡¢¥Ö¥í¥Ã¥¯¥êー¥°¤Ë½Ð¾ì¡£Ê¡²¬¸©ÂåÉ½¤ÈÂÐÀï¤·¤Þ¤·¤¿¡£³Æ¥°¥ëー¥×¤ÎÍ¥¾¡¥Áー¥à¤Ï¡¢¼¡Ç¯ÅÙ¤Î¡ÖU18ÆüÀ¶¿©ÉÊ¥È¥Ã¥×¥êー¥°¡×Æþ¤ê¤ò¤«¤±¤¿Æþ¤ìÂØ¤¨Àï¤ËÎ×¤ß¤Þ¤¹¡£