HANA、『No No Girls』時代に感じたファッションの影響 「“私、強いぞ！”みたいなものを感じました」
ZOZOTOWNの20周年を記念した、ファッションと音楽が交差するスペシャルイベント「ZOZOFES2025」が、10月12日（日）〜10月13日（月・祝）の2日間、神奈川・Kアリーナ横浜で開催。初日のラインナップにHANA、超特急、Ryosuke Yamadaの3組がそろいました。今回クランクイン！トレンドは、開演前に行われた取材会に登壇したHANAの模様をレポートします。
【写真】ブラックコーデがHANAの魅力を格上げ！ 7人のソロカット
■KOHARUが世界に伝えたいメッセージとは
まず、今回のイベント出演について聞かれたKOHARUは「素直にうれしかったです。その感想が1番に出てきたんですけど、普段から素敵な服を着させていただいていて。例えば、お尻が好きだからボディラインを見せたいってリクエストをスタイリストさんにすることもあるんです。誰しもが平等にファッションを楽しむということができているグループだと思っているので、そういうメッセージ性を世界に伝えていきたいなと思っているという意味では『ZOZOFES2025』の舞台で輝いてメッセージを伝えることにやりがいを感じます」とコメント。
また、パフォーマンスのポイントについてJISOOは「ステージが前の方まであるので、お客さんと近い距離でパフォーマンスできるのがすごく楽しみだし、かっこいい感じで行きたい」と笑顔で話していました。
続いて「これがないと、私のファッションは始まらないという定番アイテム」を問われると、NAOKOは「ヒップホップダンスやポップダンスを習ってきたので、帽子やキャップがいつもマストアイテムです」と答え、MOMOKAは「ファッションではないかもしれないんですけど、ネイルがすごく好きで、ネイルがないと、全部完成しないというか、ネイルも含めてファッションの一部だなと思ってます」とカメラマンに向けてネイルを披露するシーンも。YURIは「ネックレスを常に重ね付けしていて、家でもずっとはずさないです。常に身に着けていないと落ち着かないか存在です」と明かします。
また「音楽活動の中で、ファッションから影響を受けた瞬間」という質問にKOHARUは「No No Girlsの際に、プロの方にスタイリングとヘアメイクをしていただいて、その時に初めて味わう高揚感というか“私、強いぞ！”みたいなものを感じました。そういう自分でいられて、最高のパフォーマンスができたと思っています」と回顧。
さらに、季節にちなんで投げかけられた質問には「〇〇の秋」という形で、全員が回答することに。MAHINAは「ボディメイクの秋です。最近、みんな筋トレとかジムに行ったりしているんですけど、これから先、いろんなツアーとかがあるので、それに向けて体力づくりをしていきたいなと思っています」とコメントすると、NAOKOは「私は散歩が好きなので、散歩の秋です！」、YURIは「私は服集めの秋にしたくて、ずっとお洋服を見ています」と告白。
そして、「レイヤーファッションの秋です。重ね着って、すごい難しいんですけど、それができる季節だと思うので、たくさん挑戦していきたいです」とCHIKA、「やっぱり食欲の秋…。正直、年中食べ盛りって感じなんで、それしか頭にないんですけど、最近はやっぱり夜食の秋ってことにしようかな！」とKOHARUも笑顔に。それからJISOOが「掃除の秋です。風が涼しくてすごく気持ちいいので、窓をバーっと開けて掃除してます」と続き、最後に「明日リリースの『My Body』という新曲があるんですけど、レコーディングの前にちゃんみなさんから『みんなボディメイクがんばってみようか、筋トレして引き締めて、自分の好きな体になろう』って言われて。そのままハマっちゃって週3〜4回くらいのペースでジムに行っています。このままムッキムキになりたいです！」とMOMOKAが力強く明かしました。
そして最後は、今回のステージに欠ける思いについてCHIKAが「私たちがファッションで伝えたいことってなんだろうと思った時に、やっぱりありのままの自分を愛し、自分が着たい服、自分がなりたい自分になるっていうことで、過去の自分ができなかったこともあるので、今できていない人たちに向けて、ファッションを通して好きな服を着るっていうことを今回のステージで伝えたいです」と意気込み、取材会は終了しました。
■KOHARUが世界に伝えたいメッセージとは
まず、今回のイベント出演について聞かれたKOHARUは「素直にうれしかったです。その感想が1番に出てきたんですけど、普段から素敵な服を着させていただいていて。例えば、お尻が好きだからボディラインを見せたいってリクエストをスタイリストさんにすることもあるんです。誰しもが平等にファッションを楽しむということができているグループだと思っているので、そういうメッセージ性を世界に伝えていきたいなと思っているという意味では『ZOZOFES2025』の舞台で輝いてメッセージを伝えることにやりがいを感じます」とコメント。
また、パフォーマンスのポイントについてJISOOは「ステージが前の方まであるので、お客さんと近い距離でパフォーマンスできるのがすごく楽しみだし、かっこいい感じで行きたい」と笑顔で話していました。
続いて「これがないと、私のファッションは始まらないという定番アイテム」を問われると、NAOKOは「ヒップホップダンスやポップダンスを習ってきたので、帽子やキャップがいつもマストアイテムです」と答え、MOMOKAは「ファッションではないかもしれないんですけど、ネイルがすごく好きで、ネイルがないと、全部完成しないというか、ネイルも含めてファッションの一部だなと思ってます」とカメラマンに向けてネイルを披露するシーンも。YURIは「ネックレスを常に重ね付けしていて、家でもずっとはずさないです。常に身に着けていないと落ち着かないか存在です」と明かします。
また「音楽活動の中で、ファッションから影響を受けた瞬間」という質問にKOHARUは「No No Girlsの際に、プロの方にスタイリングとヘアメイクをしていただいて、その時に初めて味わう高揚感というか“私、強いぞ！”みたいなものを感じました。そういう自分でいられて、最高のパフォーマンスができたと思っています」と回顧。
さらに、季節にちなんで投げかけられた質問には「〇〇の秋」という形で、全員が回答することに。MAHINAは「ボディメイクの秋です。最近、みんな筋トレとかジムに行ったりしているんですけど、これから先、いろんなツアーとかがあるので、それに向けて体力づくりをしていきたいなと思っています」とコメントすると、NAOKOは「私は散歩が好きなので、散歩の秋です！」、YURIは「私は服集めの秋にしたくて、ずっとお洋服を見ています」と告白。
そして、「レイヤーファッションの秋です。重ね着って、すごい難しいんですけど、それができる季節だと思うので、たくさん挑戦していきたいです」とCHIKA、「やっぱり食欲の秋…。正直、年中食べ盛りって感じなんで、それしか頭にないんですけど、最近はやっぱり夜食の秋ってことにしようかな！」とKOHARUも笑顔に。それからJISOOが「掃除の秋です。風が涼しくてすごく気持ちいいので、窓をバーっと開けて掃除してます」と続き、最後に「明日リリースの『My Body』という新曲があるんですけど、レコーディングの前にちゃんみなさんから『みんなボディメイクがんばってみようか、筋トレして引き締めて、自分の好きな体になろう』って言われて。そのままハマっちゃって週3〜4回くらいのペースでジムに行っています。このままムッキムキになりたいです！」とMOMOKAが力強く明かしました。
そして最後は、今回のステージに欠ける思いについてCHIKAが「私たちがファッションで伝えたいことってなんだろうと思った時に、やっぱりありのままの自分を愛し、自分が着たい服、自分がなりたい自分になるっていうことで、過去の自分ができなかったこともあるので、今できていない人たちに向けて、ファッションを通して好きな服を着るっていうことを今回のステージで伝えたいです」と意気込み、取材会は終了しました。