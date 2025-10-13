¸á¸å¤Ï¼¡Âè¤Ë±«¤¬¤ä¤ß¡¢±è´ßÉô¤òÃæ¿´¤ËÆü¤Îº¹¤¹»þ´Ö¤â¡Ú¤³¤ì¤«¤é¤ÎÅ·µ¤(13Æü11»þ40Ê¬¸½ºß)¡Ã¿·³ã¡Û
¤³¤ì¤«¤é¤Îµ¤¾Ý¾ðÊó¤Ç¤¹¡£
¢¡·ÙÊó¡¦Ãí°ÕÊó
¸½ºß¡¢¾å¡¦Ãæ¡¦²¼±Û¤ËÇ»Ì¸Ãí°ÕÊó¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¾å¡¦Ãæ¡¦²¼±Û¤Ç¤Ï¡¢Í¼Êý¤Þ¤ÇÇ»¤¤¥¥ê¤Ë¤è¤ë»ëÄø¾ã³²¤ËÃí°Õ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¡13Æü(·î)¤³¤ì¤«¤é¤ÎÅ·µ¤
¸á¸å¤Ï¼¡Âè¤Ë±«¤¬¤ä¤ß¡¢¶¯¤á¤Ë¿á¤¯É÷¤â¤ª¤µ¤Þ¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
³ÆÃÏ¤È¤â±À¤¬Â¿¤á¤Ç¤¹¤¬¡¢±è´ßÉô¤òÃæ¿´¤ËÆü¤Îº¹¤¹»þ´Ö¤â¤¢¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¹ß¿å³ÎÎ¨¤Ï¡¢¾å¡¦Ãæ¡¦²¼±Û¤Ç¹â¤á¤Î¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¡13Æü(·î)¤ÎÍ½ÁÛºÇ¹âµ¤²¹
ºÇ¹âµ¤²¹¤Ï¡¢20～24¡î¤ÎÍ½ÁÛ¤Ç¤¹¡£
³ÆÃÏ¤È¤â12Æü(Æü)¤Û¤É¤Ï¾å¤¬¤é¤º¡¢µ¨Àá³°¤ì¤Î½ë¤µ¤Ï¼ý¤Þ¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
