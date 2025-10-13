·Ù»¡´±¤¬¶î¤±¤Ä¤±¤¿¤È¤¼ó¤ËÊñÃú¤ò¡Ä£²£³ºÐ½÷¤¬£¸£³ºÐÃËÀ¤òÊñÃú¤ÇÀÚ¤ê¤Ä¤±»¦³²¤·¤è¤¦¤È¤·¤¿µ¿¤¤¤ÇÂáÊá¡¡ÃËÀ¤Ï¤½¤Î¸å»àË´¡¡ÃËÀ¤ÎºÊ¤Ï½÷¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö´é¸«ÃÎ¤êÄøÅÙ¡×¡¡Ê¼¸Ë¡¦Æôºê»Ô
¡¡£±£²Æü¡¢Ê¼¸Ë¸©Æôºê»Ô¤Î½»Âð¤Ç£¸£³ºÐ¤ÎÃËÀ¤òÊñÃú¤ÇÀÚ¤ê¤Ä¤±¤¿¤È¤·¤Æ¡¢£²£³ºÐ¤Î½÷¤¬ÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢ÃËÀ¤Ï»àË´¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡»¦¿ÍÌ¤¿ë¤Îµ¿¤¤¤Ç¸½¹ÔÈÈÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢Æôºê»Ô¤ÎÌµ¿¦¡¦ÌÀÀÐ°¦²ÖÍÆµ¿¼Ô¡Ê£²£³¡Ë¤Ç¤¹¡££±£²Æü¸á¸å£±»þÈ¾¤´¤í¡¢¶á¤¯¤Ë½»¤à¿¹¾¾²Å¿Æ¤µ¤ó¡Ê£¸£³¡Ë¤Î¼«Âð¤Îµï´Ö¤Ç¡¢¿¹¾¾¤µ¤ó¤Î¼ó¤òÊñÃú¤ÇÀÚ¤êÉÕ¤±»¦³²¤·¤è¤¦¤È¤·¤¿µ¿¤¤¤¬¤â¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¸å¡¢¿¹¾¾¤µ¤ó¤Ï»àË´¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¡¢ºÊ¡Ê£¸£±¡Ë¤â±¦¼ê¤Ë¤±¤¬¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ÄÌÊó¤ò¼õ¤±¤Æ·Ù»¡´±¤¬¶î¤±¤Ä¤±¤¿ºÝ¡¢ÌÀÀÐÍÆµ¿¼Ô¤Ï¿¹¾¾¤µ¤ó¤Î¼ó¤ËÊñÃú¤ò¤¢¤Æ¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¡·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¿¹¾¾¤µ¤ó¤ÎºÊ¤ÏÌÀÀÐÍÆµ¿¼Ô¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö´é¸«ÃÎ¤êÄøÅÙ¤À¤Ã¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£·Ù»¡¤Ïº£¸å¡¢»¦¿ÍÍÆµ¿¤ËÀÚ¤êÂØ¤¨¤ÆÁÜºº¤¹¤ëÊý¿Ë¤Ç¤¹¡£