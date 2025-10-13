大手スーパーのイオンリテールが、三条市に11月オープンする新しい店舗の敷地内に地域の住民と共に木を植えました。



植樹が行われたのは、イオンリテールの新店舗『そよら三条須頃』の敷地内です。13日は近隣住民や従業員ら500人がヤマザクラなど45種類、約7000本の苗木を植えました。イオングループは1991年から新店舗への植樹活動を続けています。



■イオンリテール北関東・新潟カンパニー 永山久美子支社長

「(植樹には)店舗が地域に根差し地域のコミュニティの場となること、緑を育む心が世界に広がっていくことへの思いが込められています。地域の皆様に愛される店づくりを心がけてまいりますので、末永くご愛顧を賜りますようよろしくお願いします。」



そよら三条須頃は、JR燕三条駅近くに11月7日にオープンします。