ÍµÈ¹°¹Ô¡¡Æ£ËÜÈþµ®¤Î¡ÈÉÛÃÄ»ö¾ð¡É¤ËËÜ²»¡¡¼«¿È¤Ï¡ÖÌÌÅÝ¤¯¤µ¤¤¤±¤É¡¢¤¤¤Þ¤À¤Ë¤½¤¦¤·¤Æ¤ë¤Î¡×
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥¿¥ì¥ó¥ÈÍµÈ¹°¹Ô¡Ê51¡Ë¤¬12Æü¡¢JFN¡ÖÍµÈ¹°¹Ô¤ÎSUNDAY NIGHT DREAMER¡×¡ÊÆüÍË¸å8¡¦00¡Ë¤ËÀ¸½Ð±é¡£¥¿¥ì¥ó¥ÈÆ£ËÜÈþµ®¡Ê40¡Ë¤ÎÉÛÃÄ»ö¾ð¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡ÉÛÃÄ¤ÎÏÃÂê¤«¤é¡Ö¥Ù¥Ã¥É¤Î¿Í¤Ï³Ý¤±ÉÛÃÄ¤Ç¡¢¥«¥Ð¡¼ÊÑ¤¨¤ë¤Î¤Ã¤Æ·ë¹½ÌÌÅÝ¤¯¤µ¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£ÉÛÃÄ¤ò´Ý¤´¤ÈÀö¤¨¤ë¤Î¤â¤¢¤ë¤±¤É¡¢·ë¶É¥«¥Ð¡¼¤¬±ø¤ì¤¿¤éÀöÂõ¤·¤Æ¤Ã¤Æ¡£ÌÌÅÝ¤¯¤µ¤¤¤±¤É¡¢¤½¤¦¤·¤Æ¤ë¤Î¡¢¤¤¤Þ¤À¤Ë¡×¤ÈÍµÈ¡£
¡¡°ìÊý¡¢Æ£ËÜ¤Ï¤È¸À¤¦¤È¡Ö¥ß¥¥Æ¥£¤¬¡ÈÉÛÃÄ¤Î¥«¥Ð¡¼ÀöÂõ¤·¤¿¤ê¼è¤êÉÕ¤±¤¿¤ê¤¹¤ë¤ÎÌÌÅÝ¤¯¤µ¤¤¤«¤é¡¢¤¦¤Á¤Ï¥«¥Ð¡¼¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡É¤Ã¤Æ¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¡£
¡¡¤³¤ì¤ËÍµÈ¤Ï¡Ö·ù¤À¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¡×¡ÖÌÌÅÝ¤¯¤µ¤¤¤±¤É¡¢¥«¥Ð¡¼¤ÏÉ¬Í×¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¦¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¡Ö¤À¤«¤é¡ÊÆ£ËÜ¤Ï¡ËÀö¤¨¤ëÉÛÃÄ¤Ë¤·¤Æ¤ë¤Ã¤Æ¤³¤È¤À¤è¤Í¡×¤È¿äÂ¬¤·¤¿¡£