¡Ú¥Ë¥ã¥ó¤Á¤å¤¦¡Û¡¡À¼Í¥¡¦ÄÅµ×°æ¶µÀ¸¤µ¤ó¡¡¹á¤ê¤Î´¶¤¸Êý¡Ö¤Þ¤À¸ý¤¬Æ°¤¯¤Î¤Ç¡¢¶âµû¤ß¤¿¤¤¤Ë¤Ñ¤¯¤Ñ¤¯¤È¶õµ¤¤ò¼è¤ê¹þ¤ß¤Þ¤¹¡Ä¤½¤·¤Æ¸ý¤ËÆþ¤Ã¤¿¶õµ¤¤òÉ¡¤ËÄÌ¤·¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ç¤¹¡× ¡Ú£Á£Ì£ÓÆ®ÉÂ¡Û
£Î£È£Ë¤Î¡Ö¥Ë¥ã¥ó¤Á¤å¤¦¥ï¡¼¥ë¥ÉÊüÁ÷¶É¡×¤Î¡Ö¥Ë¥ã¥ó¤Á¤å¤¦¡×Ìò¤Ê¤É¤ò¤Ä¤È¤á¡¢¸½ºß¡¢£Á£Ì£Ó¡Ê¶Ú°à½ÌÀÂ¦º÷¹Å²½¾É¡Ë¤ÇÆ®ÉÂÃæ¤ÎÀ¼Í¥¡¦ÄÅµ×°æ¶µÀ¸¤µ¤ó¤¬¥Ö¥í¥°¤ò¹¹¿·¡£¸½¶·¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÄÖ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÄÅµ×°æ¤µ¤ó¤Ï¡¢¡Ö¤³¤¦¤ä¤Ã¤Æ¤Ë¤ª¤¤¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¢ö¡×¤ÈÂê¤·¡¢¡Ö¥ß¥ó¥È¤ËÌþ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È½ñ¤¤¤¿¤È¤³¤í¡Ø¹á¤ê¤¬Ê¬¤«¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡Ù¤ÈÊ¹¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡ÄÅú¤¨¤Ï¡¢»ä¤Î¾ì¹ç¤Ï¤Ç¤¹¤¬¡Ä¡Ø¤Ï¤¤¡¢Ê¬¤«¤ê¤Þ¤¹¡Ù¤Ç¤¹¡×¤ÈÅê¹Æ¡£
Â³¤±¤Æ¡¢¡Öµ¤´ÉÀÚ³«¤ò¤¹¤ë¤È¹¢¤«¤é¾å¡¡¤Ä¤Þ¤ê¸ý¤ÈÉ¡¤«¤é¤Ï¸¶Â§¸ÆµÛ½ÐÍè¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡¡¶õµ¤¤¬ÄÌ¤é¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤Ë¤ª¤¤¤ò´¶¤¸¤Ë¤¯¤¯¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤¹¡Ä¼Ì¿¿¤Î»ä¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¸ÆµÛ´ï¤Î¥Ñ¥¤¥×¤òÁõÃå¤·¤Æ¡¡¤½¤³¤«¤é¶õµ¤¤òÁ÷¤ê¹þ¤ó¤Ç¤â¤é¤Ã¤Æ¸ÆµÛ¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÄÅµ×°æ¤µ¤ó¤Ï¡¢¡Ö¼«È¯¸ÆµÛ¤¬½ÐÍè¤ë¿Í¤â¥Ñ¥¤¥×ÁõÃåÉôÊ¬¤Ë¿Í¹©É¡¤ò¤Ä¤±¤Æ¤½¤³¤«¤é¸ÆµÛ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ä¤Ä¤Þ¤ê¡¢¶õµ¤¤¬É¡¤òÈ´¤±¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¡Ä¤½¤ì¤Ç¼þ¤ê¤Î¤Ë¤ª¤¤¤ò´¶¤¸¤ë»ö¤¬½ÐÍè¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¡Ä¡×¤ÈÊäÂ¡£
Â³¤±¤Æ¡¢¡Ö¤Ç¤â¤¢¤¤é¤á¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Þ¤»¤ó¡Á¡¡¸ý¤ÈÉ¡¤Î¼þ¤ê¤Ë¤¢¤ë¤Ë¤ª¤¤¤ò¼è¤ê¹þ¤á¤Ð¤¤¤¤¤Î¤Ç¤¹¡¡»ä¤Î¾ì¹ç¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡Ä¤Þ¤À¸ý¤¬Æ°¤¯¤Î¤Ç¡¢¶âµû¤ß¤¿¤¤¤Ë¤Ñ¤¯¤Ñ¤¯¤È¶õµ¤¤ò¼è¤ê¹þ¤ß¤Þ¤¹¡Ä¤½¤·¤Æ¸ý¤ËÆþ¤Ã¤¿¶õµ¤¤òÉ¡¤ËÄÌ¤·¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ç¤¹¡×¤ÈÄÖ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÄÅµ×°æ¤µ¤ó¤Ï¡¢¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¥³¥Ä¤Ï¤¤¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ó¤Ê¤ËÆñ¤·¤¯¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡¡¤Ë¤ª¤¤¤òÓÌ¤®¤¿¤¤¤â¤Î¤ò¸ý¤ÈÉ¡¤ÎÁ°¤Ë»ý¤Ã¤Æ¤¤Æ¤â¤é¤¦¤È³Ú¤Ç¤¹¡¡¸ý¤ÎÃæ¤Î¿©¤ÙÊª¤Î¹á¤ê¤ò´¶¤¸¤ë»þ¤âÆ±¤¸¤è¤¦¤Ë¡¢¸ý¤ÎÃæ¤Î¶õµ¤¤òÉ¡¤ËÄÌ¤·¤Æ¤¢¤²¤ë¤È´¶¤¸¤ë»ö¤¬½ÐÍè¤ë¤Î¤Ç¤¹¡×¤ÈÅê¹Æ¡£¡¡
ºÇ¸å¤Ë¡¢¡Ö»ä¤Î¾ì¹ç¤Ï¤Þ¤À¸ý¤¬Æ°¤¯¤Î¤Ç¤³¤ó¤Ê¤ä¤êÊý¤Ç¤Ë¤ª¤¤¤ò´¶¤¸¤ë»ö¤¬½ÐÍè¤ë¤Î¤Ç¤¹¡Á¤»¤Ã¤«¤¯¤Î¤Þ¤ÀÆ°¤¤¤Æ¤¤¤ëÉôÊ¬¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤Ç½ÐÍè¤ë¤³¤È¤ò³Ú¤·¤ß¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·Åê¹Æ¤òÄù¤á¤¯¤¯¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
2024Ç¯10·î10Æü¤Î¥Ö¥í¥°¤Ç¡¢ÄÅµ×°æ¤µ¤ó¤Ï¡Ö2024Ç¯10·î¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£»ä¤¬£Á£Ì£Ó(¶Ú°à½ÌÀÂ¦º÷¹Å²½¾É)¤ËØí´µ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¸øÉ½¤·¤Æ5Ç¯¤¬·Ð²á¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×¡ÖÉÂ¾õ¤Î¿Ê¹Ô¤ÎÁá¤µ¤«¤é¤¹¤ë¤È 5Ç¯¤âÀ¸¤¤Æ¤¤¤Æ¤¹¤´¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£²ÈÂ²¤È²ð¸î¤Ë·È¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿³§¤µ¤ó¤Ë´¶¼Õ¤Ç¤¹¡×¤È¡¢Æ®ÉÂ¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¼þ°Ï¤Ø¤Î´¶¼Õ¤òÅê¹Æ¡£
Â³¤±¤Æ¡ÖÉÂµ¤¤Ï¤¤¤¤Ê¤êÌÜ¤ÎÁ°¤Ë¸½¤ì¤ë¤Î¤Ç¤¹¡ª ¤É¤¦¤«³§¤µ¤ó¡¢Æüº¢¤Î·ò¹¯¥Á¥§¥Ã¥¯¤òÂç»ö¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤ ·ò¹¯¿ÇÃÇ¤â½ÐÍè¤ë¤À¤±¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡ªÍ½ËÉ°åÎÅ¤â¿Ê²½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¤é¡×¤È¥Õ¥¡¥ó¤Ø¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÄÅµ×°æ¤µ¤ó¤Ï¡¢¿Íµ¤¥¢¥Ë¥áºîÉÊ¡Ú¤´¶á½êÊª¸ì¡Û¤Î¡ÖÀ¾Ìî¥¸¥í¡¼¡×Ìò¤ä¡¢¡Ú¥¢¥ê¥¹SOS¡Û¤Î¡Ö¥È¥·¥ª¡×Ìò¤Ê¤É¤ò¤Ä¤È¤á¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
