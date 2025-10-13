¡Ú½ÂÂÚÍ½Â¬¡ÛÅìËÌÆ»¡¦²Ã¿ÜICÉÕ¶á¤ÇºÇÂç35kmÅù¡Ä³ÆÃÏ¤Î¹âÂ®Æ»¡¡Í¼Êý¤Ë¤«¤±¤Æ¾å¤êÃæ¿´¤Ë¡¡3Ï¢µÙºÇ½ªÆü
3Ï¢µÙºÇ½ªÆü¡¢³ÆÃÏ¤Î¹âÂ®Æ»Ï©¤Ç¤ÏÍ¼Êý¤Ë¤«¤±¤Æ¾å¤ê¤òÃæ¿´¤Ë½ÂÂÚ¤¬Í½Â¬¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
13Æü¸áÁ°11»þ45Ê¬¸½ºß¤Î¿ÀÆàÀî¡¦¸üÌÚ»Ô¤ÎÅìÌ¾¹âÂ®Æ»Ï©¡¦¸üÌÚ¥¤¥ó¥¿¡¼¥Á¥§¥ó¥¸ÉÕ¶á¤Î±ÇÁü¤Ç¤Ï¡¢º£¤Î¤È¤³¤íÌÜÎ©¤Ã¤¿½ÂÂÚ¤Ï³ÎÇ§¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢Í¼Êý¤Ë¤«¤±¤Æº®»¨¤¹¤ë¸«ÄÌ¤·¤Ç¤¹¡£
ÆüËÜÆ»Ï©¸òÄÌ¾ðÊó¥»¥ó¥¿¡¼¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢Í½Â¬¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë³ÆÃÏ¤Î½ÂÂÚ¤Ï¤¤¤º¤ì¤â¾å¤ê¤Ç¡¢¸á¸å4»þ¤´¤í¤ËÅìËÌ¼«Æ°¼ÖÆ»¡¦²Ã¿Ü¥¤¥ó¥¿¡¼¥Á¥§¥ó¥¸ÉÕ¶á¤ÇºÇÂç35km¡¢´Ø±Û¼«Æ°¼ÖÆ»¡¦ºä¸ÍÀ¾¥¹¥Þ¡¼¥È¥¤¥ó¥¿¡¼¥Á¥§¥ó¥¸ÉÕ¶á¤ÈÅìÌ¾¹âÂ®¡¦°½À¥¥¹¥Þ¡¼¥È¥¤¥ó¥¿¡¼¥Á¥§¥ó¥¸ÉÕ¶á¤ÇºÇÂç30km¤Ê¤É¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ºÇ¿·¤Î¸òÄÌ¾ðÊó¤ò³ÎÇ§¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£