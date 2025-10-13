½÷»Ò¥ì¥¹¥é¡¼¤Î£Ì£É£Î£Ä£Á¤¬Ê¤ÌÌÃ¦¤¤¤ÇÁÇ´é¡õËÜÌ¾¤ÇÄ¹Ìî¡¦°ÂÆÞÌî»ÔµÄÁªÅöÁª
¡¡½÷»Ò¥×¥í¥ì¥¹¥é¡¼¤Î£Ì£É£Î£Ä£Á¤³¤Èº£°æÈþÃÒ»Ò»á¤¬£±£²Æü¤ËÅê³«É¼¤µ¤ì¤¿Ä¹Ìî¡¦°ÂÆÞÌî»ÔµÄÁª¤ÇÅöÁª¤·¤¿¡£
¡¡º£°æ»á¤Ï¿®½£¥¬¡¼¥ë¥º¤Ç³èÌö¤¹¤ë¥Ò¡¼¥ë¤Î½÷²¦ÍÍ¥¥ã¥é¤ÎÊ¤ÌÌ¥ì¥¹¥é¡¼¤À¤¬¡¢½ÐÇÏÉ½ÌÀ¤ËÅö¤¿¤ê¡¢ÁÇ´é¤ÈËÜÌ¾¤ò¸ø³«¡£´Ñ¸÷¿¶¶½¡¢²ð¸îÊä½õ¡¢»Ò°é¤Æ»Ù±ç¤Î¸øÌó¤ò·Ç¤²¤Æ¡¢ÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ¸øÇ§¤Ç¡¢ÁªµóÀï¤ËÎ×¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£
¡¡
¡¡Äê¿ô£²£²¤Ë£²£¹¿Í¤¬Î©¸õÊä¤¹¤ëº®Àï¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢º£°æ»á¤Ï£±£°°Ì¤Ç½éÅöÁª¤È¤Ê¤Ã¤¿¡££±£²Æü¤ÏÃÂÀ¸Æü¤Ç¡¢ÅöÁª³Î¼Â¤Î°ìÊó¤Ëº£°æ»á¤Ï£Ø¤Ë¡ÖºÇ¹â¤ÎÃÂÀ¸Æü¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¿È¤Î°ú¤Äù¤Þ¤ë»×¤¤¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤«¤é¤âÀº¿Ê¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡×¤È´î¤Ó¤È³Ð¸ç¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¡¡Æ±¤¸¤¯Ê¤ÌÌ¥ì¥¹¥é¡¼¤ÈµÄ°÷¤ò·ó¶È¤¹¤ëÂçºå¡¦ÏÂÀô»ÔµÄ¤Î¥¹¥Ú¥ë¡¦¥Ç¥ë¥Õ¥£¥ó»á¤Ï£Ø¤Ë¡Ö½éÅöÁª¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¸æºÂ¤¤¤Þ¤¹¡ªÎÉ¤«¤Ã¤¿¡ª¡ª¡¡°ì½ï¤ËµÄ°÷¤È¥×¥í¥ì¥¹¡¢´èÄ¥¤Ã¤Æ¹Ô¤³¤¦¤Ê¡ª¡×¤È½ËÊ¡¤·¤¿¡£
