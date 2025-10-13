秋冬の乾燥悩みに1つ常備しておきたい！数量限定【amritara】のバリアバーム♡

暑い日はあるものの、季節はすっかり秋ですね。夏から秋へと季節の移ろいを感じる要因の1つが「空気」ではないでしょうか。

大気が澄み渡り、遠くまで見通せる秋の情景を表す季語を"秋澄む"といいます。茹だるような暑さだった夏と比べると、今は、完全に秋の到来を感じますよね。

となると、乾燥による肌悩みも出てきます。これからの秋冬シーズンに1つ常備しておきたいのが『バーム』。全身に使えるバームが１つあるだけで肌トラブルを回避出来る事もあります。

今年特にオススメしたいアイテムが、【amritara】のバリアバーム。

高い保湿力はもちろん、抗酸化や抗炎症効果が期待されるブラッククミンシードや紫根、エイジングケアで有名なアスタキサンチンも配合された高機能バームです。数量限定発売なので、気になる人は早めにGETしてくださいね♡



【amritara】ブラックシード バリアバーム

秋冬の乾燥から肌を守る濃厚なスキンバームを数量限定で発売。目元や唇、特に乾燥が気になる肌を保湿。

【商品説明】

普段よりも乾燥が気になる部分や、乾燥して荒れた肌とバームが溶け合って集中的に包み込んで保湿。健やかな肌に整えます。

いつどこにいても目元や唇、手先などさまざまな乾燥から守るレスキューバームとして、ポーチの中に入れておくと心強いアイテムです。

ハーブと樹木の神聖な香り。

■これらはすべて不使用

合成界面活性剤｜合成防腐剤｜合成香料｜合成着色料｜シリコーンオイル｜鉱物油｜石油由来成分｜アルコール

■ブラックシード バリア バームの特長

①核となる成分はスーパーフードのブラッククミンシード*1

ブラッククミンシードは広く知られているクミンとは全くの別物で、ニゲラ・サティバという植物の種子（シード）のことです。

アムリターラではその威力に着目してブラッククミンシードから抽出したオイルを封じ込めました。

②乾燥や肌荒れに、バリアのような潤いの保護膜で肌を整える

特に乾燥しやすい目元や口まわり、乾燥で荒れてしまった肌や唇など気になるパーツに塗ると、体温で柔らかく溶けて肌に吸い付くようにぴたっと密着。乾燥から肌をしっかり守ります。

③ミツロウは不使用なのでヴィーガンの方にも

ミツロウの代わりに植物性のロウ（キャンデリラロウ*4）を使用しているため、ヴィーガンの方にもお使いいただけます。

■使い方

●乾燥で荒れがちな部分の集中保湿に

●目元や口まわりなど特に乾燥するパーツの保湿に

●唇のカサつき・荒れに

●メイク前の乾燥が気になる部分に

●手や指先の保湿に

●爪の保護に

●髪の毛のパサつき・毛先のケアに

*1ニゲラサチバ種子油（保湿成分）*2ムラサキ根エキス（整肌成分）*3ヘマトコッカスプルビアリス油（保湿成分）*4保湿成分