チェックリストで確認！「怖い高血圧」に潜む症状の特徴とは【薬なし減塩なし！１日１分で血圧は下がる】

あなたはどっち？ 怖い高血圧かチェックしよう

高血圧には「怖い高血圧」と「怖くない高血圧」の２種類があることは前述しました。怖くない高血圧は中年以降、加齢とともに緩やかに血圧が上昇していくのに対し、怖い高血圧は何かしらの特徴があります。もしあなたが「怖い高血圧」だったとしたら、薬で無理やり血圧を下げてしまうことで、体からの重要なサインを見逃す可能性があります。

チェックリストを使って、あなたの高血圧がどちらのタイプか見極めましょう。特に血圧の上の値が「年齢＋90」以上かつ、リストに当てはまる症状がある場合は要注意。血圧を上昇させることで、体が「重大な病気が潜んでいるよ！」と教えてくれている可能があります。「最近、疲れているから」などと症状を無視せず、すぐに医療機関を受診してください。

怖い高血圧にみられる特徴をCheck!

① 血圧が急に上昇した

② ろれつが回らない

③ 口の動きがぎこちない

④ 言葉が出にくい

⑤ 顔の片側がマヒする、ゆがむ

⑥ 目の片方が、膜がかかったように見えづらい

⑦ 視野が狭くなる

⑧ ものが二重、三重に見える

⑨ 文字が思うように書けない

⑩ 手足のしびれを感じる

⑪ 息苦しさやのぼせを感じる

⑫ むくみやすい

⑬ 尿の色が濁り、泡立つ（タンパク尿）

⑭ 褐色のような濃い色の尿が出る（血尿）

⑮ 以前に比べ、トイレに行く回数が増えた

⑯ 周囲の人から最近、「顔色が悪い」「疲れやすくなった」などと指摘される

チェックリストで当てはまった症状に潜むものは？

130mmHg から 160、170 などに急上昇した場合、脳や心臓、血管内に血栓やコブができ、血流を邪魔している可能性が。心臓あるいは脳の診察を。

脳の血管内で血栓にふさがれることで起こる脳梗塞の疑いがある。 3 ～ 11 の症状も脳梗塞の初期症状。一時的に血栓がとれて血流も血圧も正常に戻るため、放置してしまいがち。大抵の場合 20 ～30分、24 時間以内に症状が消えることが多いが、初期症状が起こった人の50％は 48 時間以内、15～ 20％の人は３カ月以内に脳梗塞を発症する。

心臓の弁が正しく機能しなくなる「心臓弁膜症」や心臓の拍動が不規則になる「不整脈」、大動脈内にできた血栓がはがれて流れ出し、手足の末梢動脈をふさぐ「塞栓症」の恐れがある。

動悸や息苦しさは「不整脈」「狭心症」「心筋梗塞」などの心臓の病気の可能性がある。いつもと違う、何かおかしいと思ったら受診を。

「まぶたが腫れぼったい」「靴下のゴムのあとがなかなか消えない」「以前は普通に履けた靴に足が入らなくなった」といった場合、腎臓の機能低下による「慢性糸球体腎炎」「腎不全」の可能性が。⑬～⑮のような症状にも注意が必要。

数値に表れない異変をつかむ重要な手掛かりになるのが、家族や友人からの指摘。身近な人からのメッセージを真摯に受け止められるかどうかが、運命の分かれ道になることもある。

【POINT】

薬で血圧を下げてしまう前に、自分の高血圧タイプを見極めよう

【出典】『薬なし減塩なし！１日１分で血圧は下がる』著：加藤雅俊