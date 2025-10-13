TBS NEWS DIG Powered by JNN

¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡Ö¿Æ»Ò¤Î¥Ä¥­¥Î¥ï¥°¥Þ¤ËÁø¶ø¤·¤¿¡×75ºÐÃËÀ­¤¬ÏÓ¤Î¹ü¤òÀÞ¤ë¤Ê¤É¤Î½Å½ý¡¡´ôÉì¡¦¹â»³»Ô

¸½¾ì¤Ï¡¢¹â»³»Ô³¹ÃÏ¤«¤éÄ¾Àþµ÷Î¥¤Ç20¥­¥í¤Û¤ÉÎ¥¤ì¤¿»³´ÖÉô¤Ç¡¢ÃËÀ­¤Ï¡Ö¿Æ»Ò¤Î¥Ä¥­¥Î¥ï¥°¥Þ¤ËÁø¶ø¤·¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£

¸½¾ì¼þÊÕ¤Ç¤Ï¾ÃËÉ¤äÎÄÍ§²ñ¤Ê¤É¤¬¥Ñ¥È¥í¡¼¥ë¤ò¤·¤¿¤Û¤«¡¢Êá³ÍÍÑ¤ÎÝ£¤òÀßÃÖ¤¹¤ë¤Ê¤É·Ù²ü¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£