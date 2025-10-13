¡Ú Ê¡»ÎÁóÂÁ ¡Û¡¡ÂæÏÑ±Ç²è¤Ë½é½Ð±é¡¡±Ç²è¡Ø²ÖçÀÇ:½¤ÍåÆ»¡Ù¤ÇW¼ç±é·èÄê¡¡¡Ö¼«Ê¬¤Î²ÄÇ½À¤ò¹¤²¤ë¾ì½ê¤Ë¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
Ê¡»Î¤µ¤ó¤Ë¤È¤Ã¤ÆÈ¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë³¤³°ºîÉÊ¤È¤·¤Æ¤Ï2022Ç¯¡ÖTHE HEAD¥·¡¼¥º¥ó
2¡×¡¢º£¸åÇÛ¿®Í½Äê¤ÎNetflix Korea¡Ö¤³¤ÎÎø¡¢ÄÌÌõ¤Ç¤¤Þ¤¹¤«¡©¡×¤ËÂ³¤¯£³ºîÉÊÌÜ¤ÎÄ©Àï¤È¤Ê¤ê¡¢½é¤ÎÂæÏÑ±Ç²è¤Ø¤Î½Ð±é¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
ËÜºî¤Ï¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥ÈºîÉÊ¤Ç¡¢Ê¡»Î¤µ¤ó¤ÏÉð½Ñ¤Ë½¨¤Ç¤¿·Ù»¡´±¡¦À¶¿åæÆ¤ò±é¤¸¤Þ¤¹¡£
¶¦¤Ë¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë¤Î¤Ïº£Ç¯ÂæÏÑ¤Î¥É¥é¥ÞÂç¾Þ¤È¤¤¤ï¤ì¤ë¶â¾âàÒ¤ËºÇÍ¥½¨¼ç±é½÷Í¥¾Þ¤Ç¥Î¥ß¥Í¡¼¥È¤µ¤ì¤¿´üÂÔ¤Î¼ã¼ê½÷Í¥¤Î´ÚÇ«(¥Ï¥ó¡¦¥Ë¥ó)¤µ¤ó¡£Èà½÷¤Ï´é¤Î½ýÀ×¤ÈÇ¤Î¤è¤¦¤Ê¤·¤Ê¤ä¤«¤ÊÆ°¤¤«¤é¡Ö²ÖçÀ貓(¤«¤ì¤ó¤Í¤³)¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëÉü½²¼Ô¤ò±é¤¸¤ë¤Þ¤¹¡£
ËÜºî¤ÏÍèÇ¯½©°Ê¹ß¤ËÂæÏÑ¤Ë¤Æ¸ø³«Í½Äê¡£¡Ê¢¨ÆüËÜ¤Ç¤Î¸ø³«¤ÏÌ¤Äê¡£¡Ë
¡Ú¡¡Ê¡»ÎÁóÂÁ¤µ¤ó¡¡¥³¥á¥ó¥È¡¡¡Û
¼«Ê¬¤ÎÌ´¤Ï¾ì½ê¤òÌä¤ï¤ºÀ¤³¦Ãæ¤Ç³èÌö¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¤âÂæÏÑ¤È¸À¤¦¾ì½ê¤ÇÂæÏÑ¤ÎÊý¡¹¤È°ì½ï¤Ë»Å»ö¤ò¤¹¤ë»ö¤Ï¤¹¤´¤¯´ò¤·¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¼«Ê¬¤Î²ÄÇ½À¤ò¹¤²¤ë¾ì½ê¤Ë¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÂæÏÑ¤Ç¤Ï¥¢¥¯¥·¥ç¥óºîÉÊ¤¬¾¯¤Ê¤¤¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¥¢¥¯¥·¥ç¥óºîÉÊ¤Ç¼«Ê¬¤¬º£¤Þ¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿Éð½Ñ¤ä·Ð¸³¤òÀ¸¤«¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
»£±Æ¤È¤·¤Æ¤Ï´ðËÜÅª¤ËÆüËÜ¤â³¤³°¤âÆ±¤¸¤Ç¤¹¤¬¡¢¤ä¤Ï¤ê¸À¸ì¤Î°ã¤¤¤¬ËÍ¤Ë¤È¤Ã¤ÆÂçÊÑ¤ÊÉôÊ¬¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¡¢¸ÀÍÕ¤¬Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¤«¤é¤³¤½¡¢¼«Ê¬¤Ë½¸Ãæ¤·¤Æ¤ª¼Çµï¤È¸þ¤
¹ç¤¨¤ë¤Î¤Ç¤È¤Æ¤âµ®½Å¤Ê·Ð¸³¤ò¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡£¶¦±é¤Î´ÚÇ«¤µ¤ó¤ÏÉ½¾ð¤â½À¤é¤«¤¯¡¢ÌÜ¤¬¹ç¤¦¤È¥Ë¥³¥Ã¤È¾Ð¤¤¤«¤±¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤ª¼Çµï¤Ë¤Ê¤ë¤È´¶¾ð¤¬·ã¤·¤¯¡¢ÉáÃÊ¤È¥®¥ã¥Ã¥×¤¬¤¢¤ê¡¢¤È¤Æ¤âÁÇÅ¨¤ÊÇÐÍ¥¤À¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
¡ü¥¿¥¤¥È¥ë¡§²ÖçÀÇ:½¤ÍåÆ»
¢¨ÆÉ¤ßÊý¤Ï¡Ö¤«¤ì¤ó¤Í¤³:¤·¤å¤é¤É¤¦¡×¡¡¢¨:¤ÏÈ¾³Ñ
¡ü½Ð±é¡§Ê¡»ÎÁóÂÁ¡¡´ÚÇ«(¥Ï¥ó¡¦¥Ë¥ó) ¤Û¤«
¡ü´ÆÆÄ¡¦µÓËÜ¡¦»£±Æ¡¦ÊÔ½¸¡§²¦°ïÈÁ(¥ï¥ó¡¦¥¤¡¼¥Õ¥¡¥ó)
¡ü¥³¥Ô¡¼¥é¥¤¥È¡§Scorching Sun Production
¡ü¸ø³«É½µ¡§2026Ç¯ ½©°Ê¹ß
