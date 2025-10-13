¥Þ¥ê¥Ê¡¼¥º¡¢½é¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥º¿Ê½Ð¤Ø¹¥È¯¿Ê¡ª¡È60È¯ÃË¡É¥í¡¼¥ê¡¼¤Î¹ë²÷ÃÆ¤Ç¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¤ËµÕÅ¾¾¡¤Á¡Ú¥¢¡¦¥ê¡¼¥°Í¥¾¡·èÄêS¡Û
¢£MLB¡¡¥¢¡¦¥ê¡¼¥°Í¥¾¡·èÄê¥·¥ê¡¼¥ºÂè1Àï¡¡¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º 1¡Ý3 ¥Þ¥ê¥Ê¡¼¥º¡ÊÆüËÜ»þ´Ö13Æü¡¢¥í¥¸¥ã¡¼¥¹¡¦¥»¥ó¥¿¡¼¡Ë
¥¢¡¦¥ê¡¼¥°Í¥¾¡·èÄê¥·¥ê¡¼¥ºÂè1Àï¤¬ÆüËÜ»þ´Ö13Æü¡¢¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¤ÎËÜµòÃÏ¤Î¥í¥¸¥ã¡¼¥¹¡¦¥»¥ó¥¿¡¼¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢¥Þ¥ê¥Ê¡¼¥º¤¬3¡Ý1¤Ç¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¤Ë¾¡Íø¤·¤¿¡£¥Þ¥ê¥Ê¡¼¥º¤ÏµåÃÄÁÏÀß°ÊÍè½é¤È¤Ê¤ë¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥º¿Ê½Ð¤Ø¸þ¤±¹¥¥¹¥¿¡¼¥È¤òÀÚ¤Ã¤¿¡£
4ÀïÀè¾¡Êý¼°¤Î¥ê¡¼¥°Í¥¾¡·èÄê¥·¥ê¡¼¥º¤¬¥¢¡¦¥ê¡¼¥°¤Ç³«Ëë¡£ÃÏ¶è¥·¥ê¡¼¥º¤ò¾¡¤Á¾å¤¬¤Ã¤¿¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¤È¥Þ¥ê¥Ê¡¼¥º¤Î°ìÀï¤Ï1²ó¡¢¥Þ¥ê¥Ê¡¼¥ºÀèÈ¯¤ÎB.¥ß¥é¡¼¡Ê27¡Ë¤¬¡¢¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¤Î1ÈÖ¡¦G.¥¹¥×¥ê¥ó¥¬¡¼¡Ê36¡Ë¤Ë½éµå¤òÂª¤¨¤é¤ì¡¢¥é¥¤¥È¥¹¥¿¥ó¥É¤ËÈô¤Ó¹þ¤àÀèÆ¬ÂÇ¼Ô¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤òÍá¤Ó1ÅÀ¤òÀèÀ©¤µ¤ì¤ë¡£½é²ó¤Ë1ÅÀ¤ò¼º¤Ã¤¿¥ß¥é¡¼¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¿¬¾å¤¬¤ê¤ËÄ´»Ò¤ò¾å¤²3²ó¡¢4²ó¡¢5²ó¤ÈÁê¼êÂÇÀþ¤ò»°¼ÔËÞÂà¤ËÍÞ¤¨ÄÉ²ÃÅÀ¤òµö¤µ¤Ê¤¤¡£
¥Þ¥ê¥Ê¡¼¥ºÂÇÀþ¤Ï½é²ó¡¢1»à¤«¤é2Ï¢ÂÇ¤·¤¿¤â¤Î¤ÎÆÀÅÀ¤Ë¤Ï·ë¤Ó¤Ä¤«¤º¡£¤½¤ì°Ê¹ß¤Ï¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¤ÎÀèÈ¯¡¢K.¥´¡¼¥º¥Þ¥ó¡Ê34¡Ë¤Î150¥¥íÂæ¸åÈ¾¤Î¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤È±Ô¤¯¶Ê¤¬¤ëÊÑ²½µå¤Ë5²ó¤Þ¤Ç»°¼ÔËÞÂà¤ËÍÞ¤¨¹þ¤Þ¤ì¤¿¡£
·Þ¤¨¤¿6²ó¡¢¥Þ¥ê¥Ê¡¼¥º¤Ï¥¢¡¦¥ê¡¼¥°ËÜÎÝÂÇ²¦¤ÎC.¥í¡¼¥ê¡¼¡Ê28¡Ë¤¬¡¢¥´¡¼¥º¥Þ¥ó¤Î´Å¤¯Æþ¤Ã¤¿¥¹¥×¥ê¥Ã¥È¤ò´°àú¤ËÂª¤¨¥é¥¤¥È¥¹¥¿¥ó¥É¾åÃÊ¤ËÆþ¤ë¥½¥í¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤Ç¡¢1¡Ý1¤ÎÆ±ÅÀ¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤¯¡£Â³¤¯J.¥í¥É¥ê¥²¥¹¡Ê24¡Ë¤Ï»Íµå¤òÁª¤Ó¡¢2»à°ìÎÝ¤È¤·¤¿½ê¤Ç¥´¡¼¥º¥Þ¥ó¤Ï¹ßÈÄ¡£2ÈÖ¼ê¡¦B.¥ê¥È¥ë¡Ê29¡Ë¤Î¥ï¥¤¥ë¥É¥Ô¥Ã¥Á¤Ç¥í¥É¥ê¥²¥¹¤Ï¥ËÎÝ¤Ë¿ÊÎÝ¤¹¤ë¤È¡¢4ÈÖ¤ÎJ.¥Ý¥é¥ó¥³¡Ê32¡Ë¤¬¡¢¿¿¤óÃæ¤ËÆþ¤Ã¤¿¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤òÃÆ¤ÊÖ¤¹¥ì¥Õ¥ÈÁ°¥¿¥¤¥à¥ê¡¼¤òÊü¤Á¡¢¥Þ¥ê¥Ê¡¼¥º¤¬2¡Ý1¤ÈµÕÅ¾¤ËÀ®¸ù¡£
8²ó¤Ë¤Ï¡¢¥Þ¥ê¥Ê¡¼¥º¤ÎR.¥¢¥í¥¶¥ì¡¼¥Ê¡Ê30¡Ë¤¬»Íµå¤Ç½ÐÎÝ¤¹¤ë¤È¥ËÅð¡¢»°Åð¤ò·è¤á¤ë¡£1»à°ì¡¦»°ÎÝ¤È¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬¹¤¬¤ê¡¢4ÈÖ¤Î¥Ý¥é¥ó¥³¤¬¥é¥¤¥ÈÁ°¤Ë±¿¤Ö¥¿¥¤¥à¥ê¡¼¤Ç3ÅÀÌÜ¤òÃ¥¤Ã¤¿¡£Ãæ·Ñ¤®¿Ø¤¬7²ó¡¢8²ó¤ò»°¼ÔËÞÂà¤ËÍÞ¤¨¤¿¥Þ¥ê¥Ê¡¼¥º¡£9²ó¤Ë¤Ï¡¢¥ì¥®¥å¥é¡¼¥·¡¼¥º¥ó38¥»¡¼¥Ö¤Î¼é¸î¿À¡¦A.¥à¥Ë¥ç¥¹¡Ê26¡Ë¤¬Ìµ¼ºÅÀ¤ËÍÞ¤¨¡¢Âç»ö¤Ê½éÀï¤ò¥â¥Î¤Ë¤·¤¿¡£
¥¢¡¦¥ê¡¼¥°ÃÏ¶è¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¤Ï¡¢ÅìÃÏ¶è²¦¼Ô¤Î¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¤¬¥ä¥ó¥¡¼¥¹¤ò3¾¡1ÇÔ¤Ç²¼¤·¡¢2016Ç¯°ÊÍè9Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¥ê¡¼¥°Í¥¾¡·èÄê¥·¥ê¡¼¥º¤Ë¿Ê½Ð¡£À¾ÃÏ¶è²¦¼Ô¤Î¥Þ¥ê¥Ê¡¼¥º¤â¡¢¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹¤ò3¾¡2ÇÔ¤Ç²¼¤·¡¢¥¤¥Á¥í¡¼¡¢º´¡¹ÌÚ¼ç¹À¤òÍÊ¤·¤¿01Ç¯°ÊÍè24Ç¯¤Ö¤ê¤Î¥ê¡¼¥°Í¥¾¡·èÄê¥·¥ê¡¼¥º¿Ê½Ð¤ò·è¤á¤¿¡£
¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¤Ï¡¢1992¡¢93Ç¯¤Î2Ç¯Ï¢Â³À¤³¦°ì°ÊÍè3ÅÙÌÜ¤È¤Ê¤ë¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥º¡ÊWS¡Ë¿Ê½Ð¤òÌÜ»Ø¤¹¡£°ìÊý¤Î¥Þ¥ê¥Ê¡¼¥º¤Ï¡¢µåÃÄÁÏÀß°ÊÍè½é¤È¤Ê¤ëWS¿Ê½Ð¤òÌÜ»Ø¤¹¡£
¾°¡¢ÂçÃ«æÆÊ¿¡Ê31¡ËÎ¨¤¤¤ë¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ï¡¢ÆüËÜ»þ´Ö14Æü¤«¤é¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°Í¥¾¡·èÄê¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¡¢¥Ö¥ê¥å¥ï¡¼¥º¤È¤ÎÂè1Àï¤ËÎ×¤à¡£