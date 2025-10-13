¡Ú ¾®ÅçÎÜÍþ»Ò ¡Û ¡Ö¸Ä¿Í»öÌ³½ê¤òÀßÎ©¤·¤Þ¤·¤¿¡ª¡× ¡Ö¤³¤Þ¤«¤Êµ¤ÉÕ¤¤äÈ¯¸«¤òÂçÀÚ¤Ë¡£¿Í¤òÂçÀÚ¤Ë¡£¼þ¤ê¤ÎÊý¡¹¤Î½õ¤±¤ËËèÆü´¶¼Õ¤òËº¤ì¤º³èÆ°¤ò¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡×
¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¾®ÅçÎÜÍþ»Ò¤µ¤ó¤¬¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£
¸Ä¿Í»öÌ³½ê¤òÀßÎ©¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¾®ÅçÎÜÍþ»Ò¤µ¤ó¤Ï¡Ö¸Ä¿Í»öÌ³½ê¤òÀßÎ©¤·¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¤È¡¢Åê¹Æ¡£
Â³¤±¤Æ¡Ö¤´±ï¤ò¤¤¤¿¤À¤¡¢¤¹¤Ð¤é¤·¤¤¥Á¡¼¥à¤Ë²ñ¼Ò¤Î¥í¥´¤È¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÄÖ¤ë¤È¡¢²ñ¼Ò¤Î¥í¥´¥Þ¡¼¥¯¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Â³¤±¤Æ¡Ö¤¦¤µ¤®¤ò¾å¤«¤é¸«¤¿ÍÍ»Ò¤Èµ¤¤Å¤¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤µ¤»¤ëü¥¡ª¡ªü¥¤ò¹ç¤ï¤»¤ÆÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£¡×¤È¡¢¥í¥´¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÀâÌÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¾®ÅçÎÜÍþ»Ò¤µ¤ó¤Ï¡Ö¥Ô¥ó¤È¤¤Æ¡¢¤Ô¤ç¤ó¡ª¤ÈÆ°¤¯¡£¡×¡Ö¤³¤Þ¤«¤Êµ¤ÉÕ¤¤äÈ¯¸«¤òÂçÀÚ¤Ë¡£¿Í¤òÂçÀÚ¤Ë¡£¼þ¤ê¤ÎÊý¡¹¤Î½õ¤±¤ËËèÆü´¶¼Õ¤òËº¤ì¤º³èÆ°¤ò¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¡×¡Ö²þ¤á¤Æ³§¤µ¤Þ¤É¤¦¤¾¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡×¤È¡¢¤½¤Î»×¤¤¤òÄÖ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¡¡¾®ÅçÎÜÍþ»Ò¤µ¤ó¡¡¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë¡¡¡Û
1993Ç¯12·î23ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢ÀéÍÕ¸©½Ð¿È¡£
2009Ç¯¡¢15ºÐ¤Ç·ÝÇ½³¦¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò²Ì¤¿¤·¡¢¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¤ä¾ðÊóÈÖÁÈ¡¢²Ê³ØÈÖÁÈ¤Î»Ê²ñ¤ä¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥¥ã¥¹¥¿¡¼¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÊ¬Ìî¤Ç³èÌö¤·¤Æ¤¤¿¡£
2023Ç¯¤Ë¤ÏÃæ¹ñÎ±³Ø¤òÍýÍ³¤Ë°ì»þµÙ¶È¤·¡¢¤½¤Î¸å¡¢·ëº§¤ÈÂè°ì»Ò¤Î½Ð»º¤ò·Ð¸³¡£
¸½ºß¤Ï¥·¥ó¥°¥ë¥Þ¥¶¡¼¤È¤·¤Æ»Ò°é¤Æ¤ËÎå¤ß¤Ê¤¬¤é¡¢¿·¤¿¤Ê¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë¸þ¤±¤ÆÊâ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡ÚÃ´Åö¡§·ÝÇ½¾ðÊó¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡Û
