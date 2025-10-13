フジAぇ! groupレギュラー初回、メンバー4人で謝罪と決意「長く愛される番組に」
Aぇ! groupが出演するフジテレビのバラエティー番組『Aぇ! groupのQ＆Aぇ!』（毎週日曜 深1：25）が、12日深夜にレギュラー初回を迎えた。メンバーの草間リチャード敬太が逮捕されたことを受け、冒頭では、メンバー4人が並んで謝罪と決意を語った。
正門良規が「こんばんは、Aぇ! groupです！この度は、お騒がせしており、申し訳ございません。我々、Aぇ! group、当面4人での活動になりますが、本日からレギュラー番組『Aぇ! groupのQ＆Aぇ！』が始まります。長く愛される番組にしていけるよう、精いっぱい頑張っていきますので、みなさんどうぞ、温かい目で見守っていただけたらうれしいなと思います。どうぞ、よろしくお願いします！」と呼びかけ。
続けて「ホントにね、こういう状況にもかかわらず、止めずに進めようとしてくださったスタッフの気持ち、こんなにうれしいことないですから。もう精いっぱい盛り上げるのが、我々の務めなので、楽しんでいきましょう！」と締めくくった。
グループをめぐっては、メンバーの草間が4日早朝に東京・新宿区で下半身を露出したとして警視庁に逮捕。6日には留置先から釈放された。STARTO ENTERTAINMENTは4日に公式サイトで謝罪。「弊社としては本件の社会的影響を重く受け止め、草間の活動を休止させていただくことと致します」と発表していた。
