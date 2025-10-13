¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¡ÖÀïÁè¤¬½ª·ë¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Ë¡Ø¥È¥Þ¥Û¡¼¥¯¡Ù¤òÁ÷¤ë¡×ÏÂÊ¿¸ò¾Ä¤Ë¾Ã¶ËÅª¤Ê¥í¥·¥¢¤ò¸£À©
¡¡¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Ï¡¢¥í¥·¥¢¤¬ÀïÆ®¤Î½ª·ë¤Ë±þ¤¸¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Ë½ä¹Ò¥ß¥µ¥¤¥ë¡Ö¥È¥Þ¥Û¡¼¥¯¡×¤ò¶¡Í¿¤¹¤ë¤È·Ù¹ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û½ä¹Ò¥ß¥µ¥¤¥ë¡Ö¥È¥Þ¥Û¡¼¥¯¡×È¯¼Í¤Î½Ö´Ö
¡¡¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Ï¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Î¥¼¥ì¥ó¥¹¥¡¼ÂçÅýÎÎ¤È2ÆüÏ¢Â³¤ÇÅÅÏÃ²ñÃÌ¤·¡¢¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤ÎNATO²ÃÌÁ¹ñ¤òÄÌ¤¸¤Æ¤ÎÉð´ï¶¡Í¿¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¶¨µÄ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÃæ¤Ç¡¢¥¼¥ì¥ó¥¹¥¡¼»á¤ÏËÉ¶õ¥·¥¹¥Æ¥à¡Ö¥Ñ¥È¥ê¥ª¥Ã¥È¡×¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢Ä¹¼ÍÄø¤Î½ä¹Ò¥ß¥µ¥¤¥ë¡Ö¥È¥Þ¥Û¡¼¥¯¡×¤Î¶¡Í¿¤òµá¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥È¥é¥ó¥×»á¤ÏÃæÅì¤Ë¸þ¤«¤¦ÅÓÃæ¡¢µ¼ÔÃÄ¤ËÂÐ¤·¡ÖÀïÁè¤¬½ª·ë¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Ë¡Ø¥È¥Þ¥Û¡¼¥¯¡Ù¤òÁ÷¤ë¤È¥×¡¼¥Á¥óÂçÅýÎÎ¤ËÅÁ¤¨¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¤È½Ò¤Ù¡¢ÏÂÊ¿¸ò¾Ä¤Ë¾Ã¶ËÅª¤Ê¥í¥·¥¢¤ò¸£À©¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡°ìÊý¡¢¥¼¥ì¥ó¥¹¥¡¼»á¤ÏFOX¥Ë¥å¡¼¥¹¤ÎÈÖÁÈ¤Ç¡¢¡Ö¥È¥Þ¥Û¡¼¥¯¡×¤¬¶¡Í¿¤µ¤ì¤¿¾ì¹ç¡¢¹¶·â¤¹¤ë¤Î¤Ï·³»öÌÜÉ¸¤À¤±¤Ç¡¢Ì±´Ö¿Í¤Ï¹¶·â¤·¤Ê¤¤¤È¶¯Ä´¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÊANN¥Ë¥å¡¼¥¹¡Ë