Ãæ¹ñÁ¥¤¬ÂÎÅö¤¿¤ê¤äÊü¿åË¤¡Ä¡Ö¶¼¤·¤ä·ù¤¬¤é¤»¤Ë¶þ¤·¤Ê¤¤¡×¥Õ¥£¥ê¥Ô¥óÅö¶É¤¬±ÇÁü¸ø³«¡¡ÎÎÍ­¸¢Áè¤¦Æî¥·¥Ê³¤¤Ç

¥Õ¥£¥ê¥Ô¥óÅö¶É¤Ï¡¢Ãæ¹ñ¤ÈÎÎÍ¸¢¤òÁè¤¦Æî¥·¥Ê³¤¤Ç¡¢¼«¹ñ¤ÎÁ¥¤¬Ãæ¹ñÁ¥¤«¤éÊü¿åË¤¤ò¼õ¤±¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥Õ¥£¥ê¥Ô¥óÅö¶É¤Ï¡¢Æî¥·¥Ê³¤¤Î¥¹¥×¥é¥È¥ê¡¼½ôÅç¤Ë¤¢¤ë¥Ñ¥°¥¢¥µÅç¼þÊÕ¤Ç12Æü¸áÁ°¡¢¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¤ÎµùÁ¥¤òÊÝ¸î¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÄäÇñ¤·¤Æ¤¤¤¿Á¥¤¬Ãæ¹ñÁ¥¤«¤éÂÎÅö¤¿¤ê¤µ¤ì¡¢Êü¿åË¤¤ò¼õ¤±¤¿¤È¤·¤Æ±ÇÁü¤ò¸ø³«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¼êÁ°¤Î¥Õ¥£¥ê¥Ô¥óÁ¥¤Ë¸þ¤±¤ÆÃæ¹ñÁ¥¤¬Êü¿å¤·¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡£
Á¥ÂÎ¤Ë·Ú¤¤Â»½ý¤ò¼õ¤±¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¤±¤¬¿Í¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¤Ï¥Ñ¥°¥¢¥µÅç¤ò¼Â¸ú»ÙÇÛ¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¡ÖÃæ¹ñ¤Î¶¼¤·¤ä·ù¤¬¤é¤»¤Ë¤Ï¶þ¤·¤Ê¤¤¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¡¢Ãæ¹ñÂ¦¤Ï¡ÖÀÕÇ¤¤Ï´°Á´¤Ë¥Õ¥£¥ê¥Ô¥óÂ¦¤Ë¤¢¤ê¡¢Ãæ¹ñÂ¦¤Î¸½¾ì¤Ç¤ÎÂÐ±þ¤Ï¹çË¡¤À¤Ã¤¿¡×¤È¼çÄ¥¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£