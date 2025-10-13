

（左から）イギリスのスターマー首相、フランスのマクロン大統領、ドイツのメルツ首相（写真：ブルームバーグ）

日本国内の政局は混迷の度を増している。10月10日に自民党の高市早苗総裁と公明党の斉藤鉄夫代表が会談し、1時間半近く連立継続に関して協議したが折り合わず、斎藤代表は連立離脱の方針を高市総裁に伝えた。

状況がここまで混沌としている背景にあるのが、自公両党が昨年の衆議院選挙、今夏の参院選と、2度の国政選挙で相次いで敗北したことだ。その裏側で国民民主党や参政党が躍進し、国会は“多党化”の様相を呈している。

こうした事態は日本に限ったことではない。遠く離れた欧州の主要国でも、同様の混迷が続いている。日欧の共通点と相違点から、日本が学ぶべきものは何か。

総選挙後に3代続いて首相が早期退陣

フランスでは10月6日、エマニュエル・マクロン大統領に指名されたセバスティアン・ルコルニュ首相が、在任期間27日と歴代最短で辞任。4日後の10日にルコルニュ氏を首相に再任した。

実はフランスでは、ルコルニュ氏の前にも、ミシェル・バルニエ氏が3カ月で、次のフランソワ・バイル氏も9カ月で首相を辞任している。同国の課題である過剰債務を抑えるための歳出削減、公共投資戦略などを含む政府の緊縮予算案が議会で拒否され、内閣は相次いで総辞職に追い込まれている。

フランスの政治危機は、欧州連合（EU）全体の経済・金融市場に悪影響を与えており、すでに国債利回りと信用リスクの上昇が指摘されている。さらに、通貨ユーロに関しても信用不安が広がり、円を含むユーロ圏外の通貨やドルとの交換レートで影響が出ている。

混迷の発端は、昨年の国民議会（下院）の前倒し選挙で与党が過半数を下回ったことだ。

同国では1995年、14年続いた左派のフランソワ・ミッテラン政権が終わって以降、中道右派の現共和党と中道左派の社会党が時計の振り子のように入れ替わりながら政権を担った。だが、ミッテラン氏の置き土産と言われた高い失業率と不況の長期化、人口の1割を超えるアラブ系移民の問題を解決できない状態が続いた。

そして2017年、有権者は金融界出身の39歳のエリート、マクロン氏を大統領に選んだ。続く下院選挙では、同氏が選挙直前に結成した中道政党「共和国前進」（現「再生」）が過半数を占め、既存の大政党だった共和党や社会党は少数派へと転落した。当時、左右の既存政党議員が次々と共和国前進にくら替えした。

ただ、前述のとおり、24年の下院選挙で中道与党は惨敗。「不服従のフランス」や共産党、社会党などが構成する左派連合の新人民戦線のほか、極右の国民連合や中道右派の共和党などが入り乱れる多党化状態となり、国政はハングパーラメント（宙づり状態）に陥っている。

意外と多い日本とフランスの共通点



（左から）ミシェル・バルニエ氏、フランソワ・バイル氏、セバスティアン・ルコルニュ氏（写真：ブルームバーグ）

フランスは大統領制と議会制の混合型で、外交は大統領、内政は首相に役割が分担されている。ただ、大統領は首相を任命する権限を持つため、権限は大きい。とはいえ、現在のように下院で過半数を占める政党・連合を持たない少数政権は、信任投票や予算案の可決などでつねにリスクを抱えており、批判は大統領にも及ぶ。

最近の政治危機に対して、第1期マクロン政権で首相を務め、次期大統領選への出馬に意欲を見せるエドゥアール・フィリップ氏（現ル・アーブル市長）は「解散総選挙か、大統領辞任しか選択肢はない」と詰め寄っている。

同国は共和党と社会党という伝統的な二大政党制が崩壊し、「再生」が一時的に圧倒的与党だったが、今では極右の国民連合と極左の「不服従のフランス」が台頭し、中道政権に対する不満票の受け皿になっている。政治家・官僚と国民との距離感が広がり、不信感を露わにする有権者が極右のポピュリズム政党を支持する点は日本に似ている。

また、エリート主義が色濃く残り、国立行政学院（現・国立公務学院）卒業生が政治家や官僚になる例が多い。そのため日本と同様、政治の実権を握る官僚が批判の的になっている。さらに大都市と地方の格差が大きく、行政の目が地方に届いていないとの不満が高まっている点も日本と似ている。

移民問題や物価高、年金問題など、国民生活に直結する課題でも対立や分裂が目立っているのも日本と同様。それがSNSを通じてネット空間に広がり、政治的な対立が過激さを増す一方で、その逆の政治に嫌気がさす政治的無関心が広がっている状況は、日仏両国に見られる。

ポピュリズム政党が揺るがすイギリス

他方、イギリスでは、ブレグジット（EU離脱）の原動力であった反移民感情は、今も同国内にくすぶり続け、政権を揺るがしかねない政治課題だ。とくに前政権が決定した不法移民のルワンダ強制移送以来、移民政策が政治における中心的な争点となっている。

24年7月には、北西部の町・サウスポートでダンス教室が襲撃され、3人の少女が死亡、多数が負傷する事件が発生した。容疑者が不法移民であるとの情報がSNS上で拡散され、それに端を発した反移民暴動がイギリス各地に広がった。実際に拘束された容疑者の17歳の少年はルワンダ出身の両親の下、イギリスで生まれ育った人物だったことが判明したが、反移民感情は高まったままだ。

同国では海外投資家による不動産投資の急増によって不動産の価格が高騰しており、イギリス人が不動産を購買できない事態に追い込まれている。さらに、不動産をめぐるマネーロンダリング（資金洗浄）や空き家問題が深刻化したことから、非居住者の不動産購入に対する課税を強化したほか、不動産を持てる国外法人を登録制とした。

また、同国では政府の閣僚や官僚に有色人種を登用する例が増えている。建前上は公正や能力重視、多様性、包摂性の観点から支持している国民が多いが、一部の白人保守層の中には逆差別や宗教的価値観への懸念から、「イギリスがイギリスでなくなる」というアイデンティティー・クライシスの不安も広がっている。



リフォームUKを率いるナイジェル・ファラージ党首（写真：ブルームバーグ）

こうした中で支持を伸ばしているのが、右派政党「リフォームUK」だ。同党は公的文書や党の政策主張でDEI（多様性・公平性・包括性）的な制度・役職を縮小・撤廃する方針を打ち出している。

「リフォームUK」に対する支持拡大の背景には、保守党と労働党という伝統的な二大政党に対する失望が指摘されている。

移民政策や公共サービス、税制といった既存政党が掲げてきた公約が「有権者の期待に応えていない」と批判され、政策実行能力も疑問視されている。とくに移民をめぐる問題に対する注目度と不満が上昇しており、移民の規制や国境管理を強化するという「リフォームUK」の明確な政策が評価されている。

東西ドイツ統合以降の「東西格差」がいまだに解消していないドイツでは、急増した移民に対する反発が旧東ドイツ国民の中で強く、結果的に旧東ドイツ地域を中心に極右政党「ドイツのための選択肢（AfD）」が躍進。25年2月の連邦議会選挙で勢力を伸ばした。

同年8月には一部の世論調査でAfDが政党支持率で首位となり、別の世論調査でも同党の支持率は連立与党内の政党を上回った。



AfDのアリス・ワイデル共同党首（写真：ブルームバーグ）

これまで主要政党は「AfDとは政策的に協力しない・接点を持たない」という“暗黙の壁”を保ってきた。例えばアンゲラ・メルケル首相時代には、AfDとの協働を強く回避する姿勢が取られていた。

ところが、現在のフリードリヒ・メルツ政権の動きの中には、時にAfDの支持票を頼りにするような採決を進める動きが見られ、与野党から強い批判を受けている。

ドイツ国内では昨年来、AfDに対抗・監視する市民運動や反対デモが活発化しており、各地で「AfDは許さない」「民主主義を守ろう」という抗議運動が起きている。それでもAfDの躍進を止められない状況が続いている。AfDは確実に“第3の政治勢力”としてドイツの既存政党に脅威を与えている。

日欧の相違点から何が見えるか

フランスをはじめとした欧州は今、既存政党の弱体化とポピュリズム運動の台頭による政治的危機に瀕している。国民の「中道政党離れ」は深刻で、極右勢力と急進的社会主義勢力がそれぞれ、伝統的保守と社会平等を追求する右派・左派の有権者の受け皿となっている。

欧州では、市民レベルの抗議運動が政府に圧力を加える傾向が強い。政治が時代に合わないのなら、どんな大政党でも解党・合併し、名前も政策も時代に合うように設定し直して危機を乗り切るのが欧州流だ。ただ、それでいい結果が出るとは限らないことも、歴史が証明している。

一方、日本は自民党が「解党的出直し」と叫びながらも、高市新執行部の言動を見る限り、これまでと変わらない閉塞感が漂っている。日本の政治は、左右両陣営とも業界団体に軸足を置いているので、いくら「政治とカネの問題を解消する」と言っても、業界団体を無視した構図は成り立たない。危機を訴えながらも変化に慎重で、新たな選択肢を示すより、力を持つ党幹部同士で落とし所を探す傾向がある。

欧州から何を学び、どう変えるのか――。日本政治は歴史的な岐路に立っている。

（安部 雅延 ： 国際ジャーナリスト（フランス在住））