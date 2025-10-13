3Àé±ß¤ÇÇã¤¨¤ëSONY¤Î¡ÖÍÀþ¥¤¥ä¥Û¥ó¡×¡£½¼ÅÅ¤·¤Ê¤¯¤Æ¤¤¤¤¤Î¤¬¡¢°ì¼þ²ó¤Ã¤ÆÊØÍø
¹âÀÇ½¤Ê¥¤¥ä¥Û¥ó¤¬Áý¤¨¤¿°ìÊý¡¢¥¹¥Ú¥Ã¥¯¤ä²Á³Ê¤Ê¤ÉÁªÂò»è¤¬¤¢¤ê¤¹¤®¤Æ·è¤á¤ë¤Î¤¬Æñ¤·¤¤¤È¤¤¤¦ìÔÂô¤ÊÇº¤ß¤â¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤ì¤Ë¡¢¥¹¥Þ¥Û¤Ç²»³Ú¤òÄ°¤¤¤¿¤ê¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó²ñµÄ¤·¤¿¤ê¤¹¤ëÊ¬¤Ë¤Ï¡¢¤½¤ì¤Û¤É¹â¥¹¥Ú¥Ã¥¯¤Ê¥¤¥ä¥Û¥ó¤ÏÉ¬Í×¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¤·¤Þ¤¹¡£
ÍÀþ¥¿¥¤¥×¤Ë²óµ¢
¥½¥Ë¡¼¡ÊSONY¡Ë¤«¤é»ê¤Ã¤Æ¥·¥ó¥×¥ë¤ÊÍÀþ¥¤¥ä¥Û¥ó¡ÖIER-EX15C¡×¤¬ÈÎÇä¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£È¯ÇäÍ½ÄêÆü¤Ï2025Ç¯10·î10Æü¡Ê¶â¡Ë¡¢¥½¥Ë¡¼¥¹¥È¥¢¤Ç¤ÎÈÎÇä²Á³Ê¤ÏÀÇ¹þ¤ß3,190 ±ß¤Ç¤¹¡£Â¾¥á¡¼¥«¡¼¤Î¤â¤Î¤Ê¤É¤µ¤é¤Ë°Â²Á¤ÊÍÀþ¥¤¥ä¥Û¥ó¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤È¤ê¤¢¤¨¤º¥½¥Ë¡¼¤Ê¤é´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¿®Íê´¶¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Í¡£
ÀÜÂ³¤ÏUSB Type-C¤Ç¡¢¥±¡¼¥Ö¥ë¤ÎÄ¹¤µ¤ÏÌó1.2¥á¡¼¥È¥ë¡¢½Å¤µ¤ÏÌó3¥°¥é¥à¤Ç¤¹¡£¥±¡¼¥Ö¥ë¤Ë¤Ï¥Þ¥¤¥¯ÆâÂ¢¤Î¥ê¥â¥³¥ó¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥ê¥â¥³¥ó¤Ë¤ÏÊªÍý¥Ü¥¿¥ó¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢²»ÎÌ¤äºÆÀ¸¡¿°ì»þÄä»ß¤â´¶³ÐÅª¤ËÁàºî¤Ç¤¤Þ¤¹¡£´°Á´ÆÈÎ©·¿¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹¥¤¥ä¥Û¥ó¤Î¥¿¥Ã¥Á¥»¥ó¥µ¡¼¼°¤ÎÁàºî¤Ã¤Æ¤Á¤ç¤Ã¤ÈÆñ¤·¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡Ê¸í¤Ã¤Æ¿¨¤ì¤Á¤ã¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ë¤·¡Ë¡£
¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹ÀÜÂ³¤À¤ÈÆÍÁ³¤Ä¤Ê¤¬¤é¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤Ê¤ó¤Æ¤³¤È¤â¤·¤Ð¤·¤Ð¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¥Þ¥¤¥¯ÉÕ¤¤ÎÍÀþ¥¿¥¤¥×¤Ê¤é°Â¿´¤Ç¤¹¡£
Åö¤¿¤êÁ°¤Î¤³¤È¤ò¸À¤¦¤è¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢ÍÀþÀÜÂ³¤Ê¤é½¼ÅÅ¤ÎÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹¥¤¥ä¥Û¥ó¤Î½¼ÅÅ¤¬ÀÚ¤ì¤¿¤È¤ÍÑ¤Ë¡¢Í½È÷¤È¤·¤Æ¥Ð¥Ã¥°¤ËÇ¦¤Ð¤»¤Æ¤ª¤¯¤Î¤Ë¤â¤è¤µ¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¥Ý¥±¥Ã¥È¤Î¾¯¤Ê¤¤²Æ¤Ï¡¢¥¹¥Þ¥Û¤ò¥Ð¥Ã¥°¤Ë¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Þ¤Þ»È¤¨¤ë¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹¤¬ÊØÍø¤Ç¤¹¤¬¡¢Åß¤ÏÍÀþ¤Ç¤â¤¤¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¡Á¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Source: SONY