¤¤ç¤¦¸áÁ°¡¢ÈÓËÄ®¤ÎÌ±²ÈÉßÃÏÆâ¤Ç83ºÐ¤Î½÷À¤¬¥¯¥Þ¤Ë½±¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£½÷À¤ÏÉÂ±¡¤Ë±¿¤Ð¤ì¡¢Ì¿¤ËÊÌ¾õ¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡ÚÆ°²è¡ÛÈÓËÄ®¤Ç½÷À¤¬¥¯¥Þ¤Ë½±¤ï¤ì¤ë¡¡ÇØÃæ¤Ê¤É¤ò¤Ò¤Ã¤«¤«¤ì¤ë¤â·Ú½ý¡Ê»³·Á¡Ë
·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¤¤ç¤¦¸áÁ°5»þ45Ê¬¤´¤í¡¢ÈÓËÄ®ÄØ¤ÎÌ±²ÈÉßÃÏÆâ¤Ç83ºÐ¤Î½÷À¤¬¥¯¥Þ¤Ë½±¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¥¯¥Þ¤Ï½÷À¤ÎÇØÃæ¤ËÊ¤¤¤¤«¤Ö¤µ¤ê±¦ÏÓ¤äÇØÃæ¤ò¤Ò¤Ã¤«¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
½÷À¤Ï²ÈÂ²¤Ë½õ¤±¤òµá¤áÉÂ±¡¤ËµßµÞÈÂÁ÷¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£±¦¼ê¼ó¤ÈÇØÃæ¤Ë¥±¥¬¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¤¬·Ú½ý¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
Åö»þ½÷À¤Ïµí¤Î»ôÎÁ¤Î½àÈ÷¤ò¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥¯¥Þ¤Ï½÷À¤Î²£¤«¤é¸½¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£½÷À¤ò½±¤Ã¤¿¸å¡¢Áö¤Ã¤Æ¤½¤Î¾ì¤òÎ¥¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¸½¾ì¤ÏÈÓËÄ®Ìò¾ì¤«¤éËÌ¤Ë¤ª¤è¤½500¥áー¥È¥ë¤Î°ìÈÌ½»Âð¤ÎÉßÃÏÆâ¤Ç¤·¤¿¡£
¤½¤Î¸å¡¢¥¯¥Þ¤Î¹ÔÊý¤ÏÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤ª¤é¤º¡¢Ä®¤ä·Ù»¡¤¬·Ù²ü¤ËÅö¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¤¤ç¤¦¸áÁ°7»þ¤´¤í¼òÅÄ»Ô¾®ËÒÆî¤Î¾®ËÒ¾ô¿å¾ì¤Î¶á¤¯¤Ç¥¯¥Þ3Æ¬¤¬ÌÜ·â¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¥¯¥Þ¤Ï1Æ¬¤¬À®½Ã¤Ç2Æ¬¤¬ÍÄ½Ã¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¿Í¤äÊª¤Ø¤ÎÈï³²¤Ï³ÎÇ§¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤¬»Ô¤¬Ãí°Õ¤ò¸Æ¤Ó³Ý¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¡¢¤ª¤È¤È¤¤¤ÎÌë¤«¤é¤¤Î¤¦¤ÎÄ«¤Ë¤«¤±¥¯¥Þ¤ÎÌÜ·â¤¬Áê¼¡¤¤¤À»³·Á»ÔµÈ¸¶¤ä¤¢¤«¤Í¥öµÖ3ÃúÌÜ¤Ç¤Ï¤¤Î¤¦¸áÁ°¤òºÇ¸å¤ËÌÜ·â¾ðÊó¤Ï¤Ê¤¯¥¯¥Þ¤Î¹ÔÊý¤ÏÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£»Ô¤ä·Ù»¡¤¬°ú¤Â³¤Ãí°Õ¤ò¸Æ¤Ó³Ý¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£